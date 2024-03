Primeras imágenes de Belinda caracterizada de Paola Durante por serie de Paco Stanley

Belinda reapareció con el que será su regreso a la televisión. Días después de que la actriz despertara alertas sobre su salud, debido a que fue hospitalizada de emergencia, ahora luce como Paola Durante para la serie sobre Paco Stanley, el conductor asesinado en un ataque armado.

Es así como Belinda regresó a los 90 caracterizada como la modelo y edecán que fue parte del programa “Una tras otra”, conducido por Paco Stanley. En las primeras imágenes de la cantante en su personaje, resalta su peluca con el estilo de esa época.

Belinda interpreteará a Paola Durante en la serie de Paco Stanley en la que también participan Mario Boneta, Luis Gerardo Méndez y Zuria Vega. Sobre su caracterización la actriz compartió algunos detalles en la revista Quien:

“Me pusieron prostéticos, brackets, peluca, me pintaron las cejas, me cambiaron toda la cara, jamás pensé transformarme así para un proyecto, pero no cabe duda: me encantó”