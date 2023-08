Gal Gadot presume cuerpazo con vestido transparente; las fotos se viralizan

Gal Gadot presume su belleza en redes. Foto: AFP

La actriz y modelo Gal Gadot ha vuelto a sorprender a sus fans al compartir algunas fotos en Instagram vestida con un atuendo transparente que ha dejado boquiabierto a más de uno.

Las imágenes, que han superado el millón de reacciones y generado más de 4 mil 500 comentarios, muestran a la ex Miss Israel con un vestido negro de mangas largas transparente que dejó ver la ropa interior que llevaba debajo.

La propia actriz detalló en su cuenta de Instagram que la sesión de fotos se realizó para la revista Flaunt a la cual ofreció una entrevista sobre “Heart of Stone”, la nueva película de Netflix que protagoniza.

En la película mencionada, Gadot interpreta a una agente de inteligencia que realiza varias acrobacias en el mar y además se inmiscuye en peleas físicas, por lo que en algunas escenas fue sustituida por una doble.

¿Qué ha dicho Gal Gadot sobre “Wonder Woman 3”?

Gal Gadot ha confirmado que sí habrá “Wonder Woman 3”: “Me encanta interpretar a Wonder Woman, es un personaje que adoro y que siento muy cercano a mí. Por lo que he oído a James Gunn y Peter Safran es que vamos a trabajar juntos en desarrollar Wonder Woman 3”, dijo al sitio ComicBook a inicios de agosto.

La noticia del regreso de la “Mujer Maravilla” a las pantallas de cine se da después de que la película dirigida por Patty Jenkins fuera cancelada debido a la mala recepción que tuvo “Wonder Woman 1984”.

De acuerdo con ComicBook, los planes de Gunn y Safran para “Wonder Woman” en el nuevo Universo DC no están claros en este momento, pero sí, hay planes para una serie titulada “Paradise Lost”, la cual estará ambientada entre las Amazonas en Themiscyra.

Además de la película mencionada, Gadot ha participado en varias otras de acción como “Fast & Furious” y “Red Notice”.