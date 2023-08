“Foundation”: todo lo que debes saber sobre la serie de ciencia ficción

“Foundation” es una serie de ciencia ficción creada por David S. Goyer y Josh Friedman, basada en la obra de Isaac Asimov homónima, que gira en torno a un grupo de exiliados en el ocaso del Imperio Galáctico y su afán por salvar a la humanidad y reconstruir la civilización.

La serie, que originalmente fue anunciada en agosto de 2018 por Apple+, comenzó a generar expectativas debido a que se desprende de las obras de Asimov, cuyo trabajo ha sido una influencia importante para los mejores clásicos de ciencia ficción en el cine, incluyendo “Star Wars“.

“Foundation” presenta temas como la necesidad de trascender, la posibilidad de predecir el futuro, el paso de dejar un legado y salvar a la humanidad, y no solo tiene una gran historia, también cuenta con grandes efectos visuales.

El director David S. Goyer reveló a UnoTv.com,que hacer una serie futurista es un trabajo complejo pues debes conseguir que la audiencia no sienta la historia lejana.

“Debe haber un balance, porque quieres hacer cosas del futuro, pero no debe ser uno con el que la gente no se relacione o no sea exitosa con la audiencia. La mayor parte del tiempo trato de que mi equipo vea los tiempos, lo clásico y den una mirada al pasado para inspirarse mejor”, dijo Goyer.