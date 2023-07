Fran Drescher: ¿quién es la actriz de “La Niñera” que lidera la huelga de actores?

Fran Drescher lidera el sindicato de actores de Hollywood. Foto: AFP

El sindicato de actores de Hollywood, liderado por la actriz Fran Drescher (“La Niñera”), anunció el jueves el comienzo de una huelga que amenaza con paralizar la industria del cine y la televisión en Estados Unidos, luego de que las negociaciones con los estudios fracasaran, por eso te contamos quién es la actriz que lidera a los histriones.

El Sindicato de Actores de la Pantalla SAG-AFTRA, que agrupa a 160 mil actores y artistas, se suma así al de los guionistas que ya llevan once semanas en huelga con exigencias similares, una protesta conjunta no vista desde 1960.

¿Quién es Fran Drescher?

Fran Drescher es una destacada actriz estadounidense conocida por su inconfundible voz, su carácter carismático y su versatilidad en la interpretación de diversos personajes.

Drescher nació el 30 de septiembre de 1957 en Nueva York y saltó a la fama en la década de 1990 gracias a su icónico papel como la nana Fran Fine en la exitosa serie de televisión “La Niñera”.

La actriz interpretó a una niñera extravagante y encantadora, con su característico acento neoyorquino y su estilo único, por lo que ganó reconocimiento mundial y el cariño de millones de fanáticos.

La trayectoria de Fran Drescher cuenta con participaciones en una amplia variedad de proyectos tanto en cine como en televisión. Su talento para la comedia la ha llevado a protagonizar películas como “This Is Spinal Tap” (1984) y “The Beautician and the Beast” (1997), entre otras.

Además de su faceta como actriz, Fran Drescher es una reconocida defensora de los derechos de las mujeres y la salud. Después de enfrentar un diagnóstico de cáncer de útero en 2000, se convirtió en una activista en la lucha contra esta enfermedad y fundó la organización sin fines de lucro Cancer Schmancer Movement.

Entre sus trabajos más recientes, la actriz protagonizó la serie “Happily Divorced” (2011-2013), inspirada en su propia vida y su divorcio.

En 2021, Fran Drescher, fue elegida titular de SAG-AFTRA, el sindicato que representa a unos 160 actores y artistas de Hollywood.

¿Qué piden los actores liderados por Fran Dresher?

El SAG-AFTRA pide aumentos salariales que acompañen la inflación, además de ajustes en el cálculo de los pagos “residuales” que los actores reciben por la retransmisión de sus programas.

El gremio también quiere que se defina el uso de inteligencia artificial. “Los actores están preocupados con la idea de ser reemplazados por la inteligencia artificial. Quieren compensaciones si su trabajo es usado para entrenar la IA, o si la tecnología genera versiones simuladas de ellos”, dijo Handel.

El SAG-AFTRA busca delimitar el alcance de las audiciones “auto-grabadas” que se popularizaron durante la pandemia.