El comediante Franco Escamilla se subirá al escenario de México Siglo XXI para hacer reír a los becarios de la Fundación Telmex Telcel, quienes cada año interactúan con celebridades, deportistas o personalidades de talla internacional durante este evento.

El también músico y empresario mexicano se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México este viernes 5 de septiembre, y donde realizara un monólogo cómico frente a los miles de jóvenes mexicanos y de Latinoamérica que asistirán al encuentro.

¿Quién es Franco Escamilla, invitado de lujo en México Siglo XXI 2025?

Franco Javier Escamilla Arias, mejor conocido como Franco Escamilla, nació el 29 de abril de 1981 en Cuautla, Morelos. Estudió en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (ESMDM) y su pasión por el humor lo llevó a cambiar de rumbo y comenzar una carrera en el mundo del entretenimiento.

El comediante se caracteriza por su estilo único, que combina observaciones humorísticas sobre la vida cotidiana con anécdotas personales, todo ello acompañado por su inconfundible tono de voz y gestos expresivos. Su capacidad para conectar con el público le ha valido un lugar destacado en el escenario del stand-up comedy mexicano, y actualmente es una de las figuras más seguidas en su rubro.

“Por la anédocta”

El gran punto de inflexión en su carrera llegó en el año de 2016, cuando lanzó su especial de comedia “Por la anécdota”, el cual fue todo un éxito y puso la trayectoria del comediante en el escalón de la fama nacional e internacional. Desde entonces, continúa realizando giras de stand-up, lanzando más especiales y expandiendo su presencia en redes sociales.

Apenas el pasado mes de agosto, Franco Escamilla estuvo en Supernova: Orígenes, un evento que reunió a varias celebridades para dar peleas de exhibición de box. El comediante subió al ring y enfrentó al creador de contenido “El Escorpión Dorado”, al que le ganó.

¿Qué es México Siglo XXI?

Desde 2002, la Fundación Telmex Telcel lleva a cabo anualmente el evento “México Siglo XXI” en el Auditorio Nacional, en donde se reúnen cerca de 10 mil becarios de diferentes partes del país pertenecientes a universidades públicas y privadas

Este año, México Siglo XXI se llevará a cabo el viernes 5 de agosto con invitados como Kevin Costner, la extenista Serena Williams y la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y Franco Escamilla, entre otros.

A lo largo de todo un día, los becarios tienen la oportunidad de escuchar conferencias de destacadas personalidades de talla internacional, en los ámbitos político, económico, tecnológico, deportivo y del entretenimiento, quienes interactúan con los jóvenes estudiantes y les comparten su experiencia y conocimientos.