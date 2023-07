Frank Rodríguez, el mexicano que estará en la Comic Con de San Diego

Frank Rodríguez, mexicano que estará en la Comic Con. Foto: Instagram y Gettyimages

El actor y productor mexicano, Frank Rodríguez, realizará una conferencia sobre los Cuentacuentos para las nuevas audiencias, en la Comic Con de San Diego, el próximo 23 de julio.

Frank fue invitado, luego de haber creado, hace seis meses, su canal de YouTube “Frank Cuentacuentos”: “yo había contado cuentos durante 20 años, lo había dejado y el fotógrafo de cine, César Plascencia, que ha trabajado en varias pelis con nosotros, me dice por qué no hacemos un canal de niños”.

“Me siento muy honrado, estaba revisando, creo que no hay más mexicanos, entonces me siento como con mucha responsabilidad”, reveló el mexicano a UnoTV.com.

En febrero de 2022 el tapatío publicó su primer video contando cuentos en su canal y ahora sus videos han superado las 25 mil vistas.

Invitado a la Comic Con de San Diego

Frank Rodríguez tiene una pase para la Comic Con de San Diego, que se llama “profesional”, con el que el mexicano puede asistir a todas las actividades del evento.

“Nunca me esperé que me mandaran una invitación para el canal, dije alguien lo está viendo allá, sino cómo se dieron cuenta y mucho menos que me hicieron la invitación para dar una conferencia en inglés”, compartió Frank sobre a invitación que recibió para dar una conferencia titulada Storyteling For New Audiences (Cuentacuentos para las Nuevas Audiencias).

El actor de cintas como “Verde, azul o café”, reveló que nunca ha contado un cuento en inglés por lo que es uno de los retos más grandes de su carrera.

“Frank Cuentacuentos”: qué hay en ese canal de YouTube?”

“Frank Cuentacuentos” es un canal en teoría creado principalmente para niños de 3 a 8 años, pero los creadores del proyecto se han dado cuenta que en realidad se convirtió en algo para toda la familia

“Es un canal familiar porque los niños de padres que no les dan el celular a sus hijos y están con ellos, pues acaba viendo nuestro trabajo y es un contenido par todos”, dijo Frank.

Los cuentos son narrados como un monólogo, editado ágilmente y con algunas animaciones: “yo hago todos los personajes del cuento, pero el principal es Frank Cuentacuentos”.

“Frank Cuentacuentos” tiene más de 20 videos y todos los martes se publica uno nuevo. Para la siguiente temporada contará con algunos invitados especiales.