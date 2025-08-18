“Frankenstein” de Guillermo del Toro ya tiene fecha de estreno en Netflix y cines

GENERANDO AUDIO...

“Frankenstein” de Guillermo del Toro llega a los cines en octubre. Foto:AFP/Netflix

La esperada adaptación de “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro, ya tiene fecha de estreno en Netflix y en algunos cines.

La cinta, que reúne un elenco estelar encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, hará su estreno en algunos cines para después llegar al streaming.

¿Cuándo se podrá ver “Frankenstein” de Guillermo del Toro?

De acuerdo con la plataforma, la versión del director mexicano se podrá ver el 23 de octubre, solo en algunos cines, y el 7 de noviembre a través de Netflix.

Una versión gótica y emotiva

Lejos de centrarse únicamente en el terror clásico, del Toro prometió una adaptación con un enfoque más emocional y humano, explorando la relación entre el creador y su criatura, así como los dilemas sobre la vida, la muerte y la identidad.

“La primera vez que leí Frankenstein de Mary Shelley, como niño, y vi la adaptación de 1931 de Boris Karloff, se convirtió en una especie de religión para mí. Los monstruos se han convertido en parte de mi sistema de creencias.” Guillermo del Toro

Las primeras imágenes y materiales promocionales han mostrado un estilo visual cargado de atmósfera gótica, texturas oscuras y un diseño de producción fiel al sello característico del director, quien ha declarado que esta obra es uno de sus proyectos soñados desde hace décadas.

Con esta nueva apuesta, Guillermo del Toro se suma a la larga tradición de adaptaciones de la novela de Mary Shelley, pero aportando su visión única, que combina el terror con la belleza poética y la reflexión sobre lo humano.

El director ganador del Oscar mencionó que soñó con el clásico de Mary Shelley y que le tomó décadas adaptar la novela de “Frankenstein“.

“Esto ha sido, para mí, la culminación de un viaje que ha ocupado gran parte de mi vida”, dijo Guillermo del Toro en la presentación de “Frankenstein” en junio del 2025 en TUDUM de Netflix.