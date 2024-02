Las mejores frases de amor en la historia del cine y que pocos conocen

El 14 de febrero se acerca y para celebrarlo te traemos una recopilación de las mejores frases de amor en la historia del cine.

“Great Expectations” (“Grandes Esperanzas”) (1998)

Del mexicano Alfonso Cuarón, “Great Expectations” es una adaptación cinematográfica contemporánea de la novela homónima de Charles Dickens de 1861. La película está repleta de escenas inolvidables como el beso que le roba Estella (Gwyneth Paltrow) cuando es niña a Finn (Ethan Hawke).

Sin embargo, una de las frases de amor que marcan la cinta es cuando el protagonista va en búsqueda de su amada después de haber logrado vender todas sus obras en una exposición de pintura.

“¿No lo ves? Todo lo que hago es por ti, cualquier cosa que sea especial en mi eres tú” Finn (Ethan Hawke)

“Los amantes del círculo polar” (2000)

“Los amantes del círculo polar” es una cinta romántica española que cuenta la historia de amor entre Ana y Otto, una relación llena de casualidades. Sin embargo, resulta imposible colocar sólo una frase de la película de Julio Medem, por lo que dejamos las cuatro más emblemáticas.

“Nunca he tenido el corazón tan rojo”

“Cuando hace frío la mayoría de las cosas van más deprisa, o llegan antes. Me refiero a las casualidades. Me encanta que haga frío”

“Estar enamorada no es fácil. No basta con desearlo, hay que oírlo”

“Todo caduca con el tiempo. El amor también. La gasolina del coche, por ejemplo: si olvidas que se va a acabar te dejará tirado en medio del campo. Yo te voy a querer siempre, y si se acaba la gasolina me muero”

“Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (“Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”) (2004)

¿Quién no ha pensado en romper con alguien tras enfrentar la cotidianidad? Dirigida por Michel Gondry, la historia trata sobre Clementine ( Kate Winslate), quien en un arrebato borra de su memoria a su pareja, Joel ( Jim Carrey), quién a su vez recurre al mismo procedimiento, pero se da cuenta que la sigue amando.

“No puedo ver nada que no me guste de ti” Joel ( Jim Carrey)

“In the Mood for Love” (2000)

Dirigida por el cineasta Wong K, su trama gira en torno a dos personas que, al descubrir la infidelidad de sus respectivos cónyuges, buscan consuelo el uno con el otro hasta que comienzan a enamorarse. Y una de las frases de amor más emblemáticas es más bien un diálogo entre los protagonistas.

—No pensé que te enamorarías de mí.

—Yo tampoco. Sólo tenía curiosidad por saber cómo empezó. Ahora sé. Los sentimientos pueden surgir así. Pensé que tenía el control.

“Amélie” (2001)

Esta película francesa tiene una de las frases de amor más bellas, pero no viene de ninguno de los protagonistas, sino de un anciano que no puede salir a la calle por una extraña afección que provoca que sus huesos sean tan frágiles como el cristal. El hombre le da un consejo a Amélie (Audrey Tautou), quien no se atreve a revelar su identidad al hombre que ama.

“Verá, mi pequeña Amelie, usted no tiene los huesos de cristal, podrá soportar los golpes de la vida, si usted deja pasar esta oportunidad con el tiempo su corazón se ira haciendo seco y frágil como mi esqueleto. ¿Qué espera? anda, ve por él.” Raymond (Serge Merlin)

“Como agua para chocolate” (1992)

Esta película mexicana, basada en el libro homónimo de la escritora mexicana Laura Esquivel, fue estrenada en 1992 y recibió 11 Premios Ariel. Una cinta que habla de un amor prohibido y que sin duda tiene una de las frases de amor más contundentes.

“Necesito una respuesta en este momento, el amor no se piensa, se siente o no se siente”. “Como agua para chocolate”

“Portrait de la jeune fille en feu” (“Retrato de una mujer en llamas”) (2019)

La cinta de Céline Sciammas retrata la historia de amor de dos mujeres: una artista de Bretaña y una mujer que esta próxima a casarse, y de la cual tiene que pintar su retrato.

“Cuando me preguntaste si había conocido el amor. Podría haberte dicho que la respuesta era sí. Y que era en ese momento.” Marianne (Noémie Merlant)

“Casablanca” (1942)

Si hablamos de películas de amor, no puede faltar “Casablanca” de Michael Curtiz con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Un romance en tiempos de guerra que nos enseña que el amor puede soportar cualquier prueba.

“El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos” Ilsa Lund (Ingrid Bergman)

“Moonrise Kingdom” (2012)

La cinta de Wes Anderson es el retrato perfecto de lo que significa el primer amor. Suzy y Sam son dos niños de 12 años que deciden escapar para estar juntos.

“Estamos enamorados. Sólo queremos estar juntos. ¿Qué está mal con eso?” Suzy (Kara Hayward)



Y la películas de amor taquilleras no pueden faltar

“10 Things I Hate About You” (“Diez cosas que odio de ti”) (1999)

Una de las frases que marcó esta cinta de 1999, es el poema que le dedica Kat (Julia Stiles) a Patrick Verona (Heath Ledger), donde le anuncia que lo que más odia de él es que no pueda hacerlo en absoluto.

“Odio la forma en que me hablas y la forma en que conduces mi auto. Odio tu corte de cabello y lo que llegue a sentir. Odio tus espantosas botas y que me conozcas bien. Te odio tanto que me enferma; incluso me hace rimar. Lo odio. Odio que sepas pensar. Odio que me hagas reír y odio que me hagas llorar. Odio tanto estar sola y que no hayas llamado aún. Pero sobre todo odio la forma en que no te odio. Ni siquiera cerca, ni siquiera un poquito, ni siquiera en todo.”

“Big Fish” (“El Gran Pez”) (2003)

En esta película de 2003 dirigida por Tim Burton, Edward Bloom (Ewan McGregor) dice una de las frases de amor más recordadas en la historia del cine cuando conoce a quien sería el amor de su vida.