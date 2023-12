Frases de amor y desamor de Jenni Rivera, “La Diva de la Banda”

Las mejores frases de la también llamada “La Gran Señora”. Foto: Cuartoscuro

Jenni Rivera fue una cantante, actriz, productora y empresaria mexicano-estadounidense nacida el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California, Estados Unidos, y fallecida el 9 de diciembre de 2012 en un trágico accidente aéreo.

Fue conocida como “La Diva de la Banda” debido a su éxito en el género de música regional mexicana, especialmente en el subgénero de banda, por lo que, en Uno tv.com te dejamos sus mejores frases de amor y desamor.

Frases de amor de Jenni Rivera

“Dios me creó, mis padres me concibieron, pero mis fans me hicieron. Les estoy eternamente agradecida. Gracias por aceptarme tal como soy, con mis defectos y virtudes”.

“Prefiero ser odiada por lo que soy, a ser amada por lo que no soy.”.

Frases de desamor de “La Gran Señora”

“No busques el amor en otra persona, encuéntralo en ti mismo y serás feliz”.

“Nomás acuérdese mijo, que quien hoy me desprecia el día de mañana me extraña”.

“No es que no me haya ido tan bien; quizá he elegido mal, pero el amor está ahí… pero es que me encantan los hombres, ¡qué buenos que están!”.

“Eres igual que el nopal, y así serás todo el tiempo, igualito que un nopal, muy verde por fuera y baboso por dentro”.

Y otras más, inolvidables

“La humildad es la clave para llegar lejos en la vida”.

“El miedo no es más que un obstáculo en el camino hacia el éxito”.

“No le temo a la muerte por mí. Yo siento que he vivido tantas cosas a mis 42 años. Pudiera morir ya y decir: ‘Aquí descansa Jenni Rivera’”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Quién es Jenni Rivera?

Jenni Rivera logró una exitosa carrera musical con numerosos álbumes y éxitos en la música regional mexicana. También incursionó en otros ámbitos, como la actuación y la producción televisiva. Además de su carrera artística, fue reconocida por su participación en diversas causas benéficas y por ser un símbolo de empoderamiento para las mujeres.

Lamentablemente, su vida fue truncada en diciembre de 2012 cuando el avión en el que viajaba se estrelló en México, cobrando la vida de ella y otras seis personas. A pesar de su prematura muerte, el legado de Jenni Rivera perdura a través de su música y el impacto que tuvo en la industria del entretenimiento.