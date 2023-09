Frases memorables de “Friends” sobre el amor y la amistad

Éstas son 8 frases memorables de “Friends”. | Foto: Getty Images.

La famosa serie de televisión “Friends” cumple 29 años de haberse estrenado este 22 de septiembre de 2023. Por ello en Unotv.com te presentamos algunas de las frases más memorables sobre el amor y la amistad que nos dejaron sus personajes: Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe y Joey.

10 Frases de “Friends” sobre el amor y la amistad

“Una promesa entre amigos significa no tener que dar razones”.

Phoebe Buffay

“No he venido aquí a decirte que no puedo vivir sin ti… sí puedo vivir sin ti, pero no quiero”.

Rachel Green

“No, no eres un idiota. Eres un chico muy enamorado”.

Rachel Green

“Seguramente ellos no eran tan buenos amigos como lo somos nosotros”.

Joey Tribbiani

“La paciencia es el mejor camino para comprender a alguien… y eso resulta ser la clave para un corazón feliz”.

Phoebe Buffay

“Los novios y las novias vendrán y se irán, pero esto es para toda la vida”.

Phoebe Buffay

“¿Crees que es fácil para mí tener que verte con otra persona?”.

Rachel Green

“Los dos sabemos que somos perfectos el uno para el otro”.

Ross Geller

“Friends”, ¿de qué trata la famosa serie?

“Friends” cuenta la historia de seis amigos que residen en Manhattan, Nueva York, y que suelen reunirse en una cafetería llamada Central Perk. Unos son vecinos, otros comparten departamento y en algunos casos se relacionaron amorosamente.

Como en la vida misma, sus protagonistas se enfrentaron a problemas del corazón, económicos, de salud, el fracaso, entre otros temas.

Es una de las series con mayor audiencia de televisión; durante sus 10 temporadas ganó el Emmy a la mejor serie de comedia, junto con los Emmys que recibieron Jennifer Aniston y Lisa Kudrow por ser consideradas, respectivamente, mejor actriz de comedia.

La serie de 1994 de la cadena NBC lanzó al estrellato a sus seis protagonistas y se convirtieron en los actores mejores pagados durante las últimas temporadas.