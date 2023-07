Freddie Cowan, exguitarrista de The Vaccines, arma súper banda con mexicanos

Freddie And The Scenarios lanzó el disco “Answer Machine”. Foto: AFP

El exguitarrista de The Vaccines, Freddie Cowan, se embarcó en un nuevo proyecto musical en solitario llamado Freddie And The Scenarios para grabar el disco “Answer Machine” donde cuenta con la colaboración de grandes músicos mexicanos.

La participación de Freddie Cowan con reconocidos músicos mexicanos como le permite una experiencia única y enérgica. En una entrevista con UnoTV, el músico británico comparte detalles sobre su nueva dirección musical y su experiencia como solista.

Cowan, conocido por su participación en The Vaccines, ha encontrado inspiración en México y su rica tradición musical. En el álbum “Answer Machine”, debut de su proyecto en solitario conocido como Freddie And The Scenarios, el guitarrista se aventura a explorar el sonido mexicano y colabora con destacados músicos mexicanos como Diego Herrera (Caifanes), Dan Zlotnik y Oscar Sánchez Contreras y Gustavo Nandayapa.

Su salida de The Vaccines y camino hacia Freddie And The Scenarios

En medio de la pandemia, Freddie Cowan encontró tiempo para reflexionar y descubrió que estaba buscando una forma de expresión más personal. Surgieron canciones que le llevaron a tomar la decisión de lanzarse en solitario más rápido de lo esperado. Aunque inicialmente comenzó a grabar el álbum en Inglaterra, el deseo de capturar la esencia del sonido mexicano lo llevó a grabar las secciones de metales en México. Junto a músicos mexicanos de renombre, como Diego Herrera y Dan Zlotnik, con quienes encontró la chispa y el fuego que buscaba en su música.

El proceso de creación de “Answer Machine” fue una experiencia transformadora para Freddie Cowan. Reuniendo un “Dream Team” de talentosos músicos mexicanos que le permitieron al británico sumergirse en el vibrante ambiente musical de México. La energía y la pasión que encontró en el estudio de grabación en la Ciudad de México alimentaron su creatividad y dieron vida a un sonido único y cautivador.

Freddie Cowan se dice estar fascinado por la música mexicana y describe su encuentro con ella como beber de un manantial fresco. Encuentra en ella juventud, frescura y una vitalidad que lo inspira profundamente. La pasión y el entusiasmo de los mexicanos por la música le han brindado una nueva perspectiva y le han permitido experimentar una felicidad genuina, asegura el músico europeo.

El proceso de grabación y exploración sonora en “Answer Machine” ha dejado una huella profunda en Freddie Cowan. A medida que continúa explorando el sonido mexicano, ya vislumbra futuros proyectos en colaboración con músicos mexicanos.

La influencia de Juan Gabriel en el proyecto de Freddie Cowan

Uno de los íconos más venerados de la música mexicana, Juan Gabriel, ha dejado una profunda impresión en Freddie Cowan y su proyecto musical en solitario. El músico confiesa que durante varios años, Juan Gabriel ha sido su artista favorito y considera que ha creado algunas de las mejores grabaciones de todos los tiempos.

Asimismo Freddie Cowan cuenta que últimamente está escuchando mucho a Héctor Lavoe y considera como una obra maestra el disco “Comedia” y lo ha inspirado a buscar nuevas formas de expresión musical. El británico asegura que el disco del integrante de Fania es comparable a clásicos como “Pet Sounds” de The Beach Boys.

Finalmente Freddie Cowan no descarta la posibilidad de colaborar con artistas mexicanos en el futuro y espera poder trabajar nuevamente con músicos e incorporar elementos del sonido mexicano en su próximo álbum.

Con su dedicación a la música y su aprecio por la riqueza cultural de México, Freddie Cowan se ha convertido en un embajador musical que une a dos mundos a través de su proyecto Freddie And The Scenarios. Su respeto por la música mexicana y su disposición a sumergirse en ella demuestran su genuino amor por la cultura de este país.