Así luciría Freddie Mercury en la actualidad, según la Inteligencia Artificial

Así luciría Freddie Mercury hoy, según la Inteligencia Artificial – Foto: AFP

Freddie Mercury, quien fuera vocalista de Queen, falleció un 24 de noviembre, pero de 1991. Treinta y dos años después, un usuario de TikTok le pidió a una inteligencia artificial que imaginara cómo luciría el mítico cantante actualmente, quien actualmente tendría 77 años.

Así luciría Freddie Mercury en la actualidad, según la IA

A más de tres décadas de la muerte de Freddie Mercury, el tiktoker identificado como “Brightest Timeline” le preguntó a una herramienta de inteligencia artificial cómo luciría el músico en pleno 2023.

Aunque no precisó a qué IA le hizo la solicitud, compartió las imágenes en su cuenta de TikTok. En ellas, se puede ver al intérprete de Don’t stop me now como si estuviera en el San Francisco Pride.

https://www.tiktok.com/@brightesttimeline/video/7243320557066800386

El usuario compartió los resultados el pasado mes de junio, tres meses antes del natalicio de Freddie Mercury y a cinco del aniversario de su fallecimiento.

Los internautas compartieron su dolor al ver este escenario hipotético a través de TikTok. “¿Por qué me hacen esto?”, “esto duele mucho”, “hasta lloré” y “¿pero por qué me haces llorar?”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Todo sobre la muerte del cantante de Queen

Freddie Mercury murió a los 45 años, el 24 de noviembre de 1991 en Kensington, Reino Unido, un día después de anunciar que era VIH positivo, según la cadena británica BBC.

Se estima que el cantante fue diagnosticado con la enfermedad en 1987 y, dos años después, los doctores le dijeron a Peter Freestone, su asistente personal por más de doce años, que probablemente no llegaría a Navidad.

Sin embargo, Mercury logró sobrevivir dos años más hasta que aquella noche de noviembre se quedó dormido mientras Freestone le sostenía la mano. Unas horas antes, informó que padecía la enfermedad, para que se supiera antes de su muerte.

Según la BBC, evitaba acudir a centros médicos, por lo que su gente aprendió a suministrarle el medicamento que se le había recetado. Sin embargo, sus allegados aseguran que en los últimos meses de su vida dejó de tener “la energía que solía mostrar”.