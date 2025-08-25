Frida Muñoz celebra libertad condicional de Julio César Chávez Jr: “Gloria a Dios”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr., celebró la liberación del pugilista con el mensaje “Gloria a Dios”, en sus historias de Instagram. La publicación en redes sociales por parte de la pareja del boxeador se dio después de que un juez le concediera continuar su proceso legal en libertad mientras enfrenta cargos vinculados al crimen organizado.

La historia publicada por Muñoz y dedicada Chávez Jr., fue publicada el domingo poco antes de la media noche y más de 24 horas después de que el juez federal Enrique Hernández Miranda determina la libertad condicional del hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez.

¿Qué decía la historia que Frida Muñoz dedicó a Julio César Chávez Jr?

La esposa de Julio César Chávez Jr. escribió en su historia de Instagram un mensaje espiritual lleno de fe: “Gloria a Dios”, acompañado de una foto del boxeador mexicano, quien porta un colorido sarape, unos guantes de box y se encuentra levantando las manos en señal de victoria.

Foto: Screenshot Instagram Sofía Muñoz.

El post también fue publicado junto a la palabra “Released” que en español significa “Liberado”, y usando la canción “Yo Las Pongo” de Deorro y Los Tucanes de Tijuana.

Sin embargo, la publicación hecha por la esposa de Chávez Jr. fue en realidad un reposteo hecho por el empresario conocido en el mundo del box y basquetbol como “Bucatti_Ap”; quien a su vez usó la publicación hecha por la cuenta del sitio especializado Supreme Box.

Julio César Chávez Jr. no canta victoria

Julio César Chávez Jr. salió este domingo de una prisión del norte de México luego de que un juez federal le permitiera afrontar en libertad condicional el juicio por presuntos nexos con el narcotráfico, informó su abogado, Rubén Fernando Benítez.

“Va a estar con varias restricciones que seguirá puntualmente, lo importante es que ya está con su familia”, dijo Benítez, en entrevista que publica este domingo el diario La Jornada.

El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, estaba en la cárcel de la ciudad de Hermosillo (noroeste) desde el pasado lunes luego de ser deportado desde Estados Unidos.

La determinación del juez se dio la noche del sábado, al concluir la primera audiencia judicial del boxeador, donde se determinó que hay elementos para abrir un proceso, pero también se consideró que puede afrontarlo fuera de la cárcel, aunque sin salir del país.