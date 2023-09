¿Es para Alejandra Guzmán? Frida Sofía publica misterioso mensaje; dicen que es para su mamá

Frida Sofía publica misterioso mensaje. Foto: Cuartoscuro

Frida Sofía publicó un misterioso mensaje en redes sociales que, se dice, podría ser una indirecta para Alejandra Guzmán, su madre. Esto, luego de que la cantante revelara que había sufrido violencia por parte de la joven empresaria en varias ocasiones.

¿Qué dice el mensaje de Frida Sofía, presuntamente, para Alejandra Guzmán?

En su cuenta de Instagram, la joven, que acusó a su madre de varios delitos, publicó un video en donde se escucha la frase:

“A ti que me quieres apagar, te tengo un recordatorio”

Además, Frida Sofía acompañó el video con la frase “En estado inconveniente”, lo que desató la teoría que podría ser una indirecta para su famosa mamá, quien reveló, en entrevista con Ventaneando, los problemas de con las drogas y el alcohol que padeció.

A la publicación de Frida Sofía, quien habría quedado fuera del testamento de la rockera, varios cibernautas mostraron su apoyo a la joven. Los usuarios recriminaron las acciones de Alejandra Guzmán, a quien acusaron de querer limpiar su imagen y no reconciliarse con su hija.

“Gente que no quiere reconciliarse, sino “limpiar” su imagen y monetizar sus errores, abrazo y fuerza Frida”. “La madre la trato muy mal desde chica. Frida la ayudaba en sus problemas con drogas y alcohol”. “Ignorar es lo mejor. Qué triste que quien más debe quererte, te carcoma y meta el dedo en la llaga”. “Pasa la página. No es fácil. Pero se puede vivir”. “No, no te vas a convertir en eso porque tienes conciencia”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Instagram de la empresaria.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán se mantienen distanciadas desde hace varios años. La empresaria ha señalado el presunto descuido de su madre e, incluso, acusó de abuso sexual a su abuelo Enrique Guzmán.

En los últimos días, madre e hija se volvieron a colocar en el ojo público luego de que Alejandra Guzmán lanzara el tema “Milagros”, dedicado a Frida Sofía, quien reaccionó a la nueva canción que le dedicó su famosa mamá.