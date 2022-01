“Ella seguía negada”: supuesto testigo revela detalles de la detención de Frida Sofía

Frida Sofía: se revelan detalles de la detención de la hija de Alejandra Guzmán. Foto: Cuartoscuro

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, volvió a ser el centro de la polémica luego de ser detenida en Miami, Estados Unidos, por un par de delitos por los que se le impuso una multa; y aunque la nieta de Enrique Guzmán afirmó que se le acusó injustamente por caerle mal a una mujer, un supuesto testigo del zafarrancho dio una versión diferente.

Según el testigo, que habría visto todo el problema de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, quien se mantiene alejada de la joven, solicitó una botella de agua que, luego, se negó a pagar.

“Se pidió un agua de cinco dólares y no quiso pagarla, ése fue el primer problema que tuvo, se negó a pagar el agua. Se puso a discutir”. Testigo

Pero el problema no paró ahí, pues, según el testigo consultado por el programa Chisme no like, Frida Sofía, quien denunció que le hicieron lesiones, se adueñó de una mesa y comenzó a consumir los sobrantes de unos clientes previos.

“Pasó para el área VIP de la fiesta y se sentó en una mesa, los dueños de la mesa ya se habían ido, y comenzó a consumir la juca y a tomarse parte de la botella que quedaba en la mesa”. Testigo

Luego de algunos minutos y ante la negativa de Frida Sofía, que ha protagonizado una serie de polémicas, se dio aviso a la policía de Miami.

“Pasó el tiempo, pasaron como 15 o 20 minutos y una de las jefas se acercó y le dijo que no podía estar ahí sentada, que esa mesa no era de ella y ella se negó a irse. Decía que conocía a la gente de la fiesta, siguió consumiendo y fue cuando se llamó a la policía”. Testigo

Tras dar aviso a la policía, elementos de seguridad de Miami se dieron cita en el lugar donde Frida Sofía, quien demandó a su madre y su abuelo por algunos delitos, se encontraba.

“Llegó la policía, comenzó a hablar con ella y ella seguía negada. Al parecer estaba como que gritando”. Testigo

Ante la actitud de Frida Sofía, quien acusó públicamente a Enrique Guzmán de abuso sexual cuando era una niña, elementos de seguridad la sacaron del lugar y la llevaron detenida.