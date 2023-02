¡”Fubar” llega a Netflix! Arnold Schwarzenegger protagoniza su primer serie en plataformas

La serie “Fubar” llegará a Netflix el próximo mayo. Foto: Netflix

Arnold Schwarzenegger es uno de los actores de acción más grande de la historia del cine y este lunes sorprendió con el vistazo de lo que será su primera serie “Fubar”, la cual estará cargada de aventuras, explosiones y tendrá un toque de comedia y que se podrá ver a través de Netflix.

¿De qué trata “Fubar” y cuándo se estrena?

“Fubar” se centra en un padre (Arnold Schwarzenegger) y una hija que descubren que han estado guardando el mismo secreto durante años: ambos son agentes de la CIA y se mintieron el uno al otro para proteger su identidad. La serie de ocho episodios se estrenará el próximo 25 de mayo en Netflix.

Además de ser el protagonista, Schwarzenegger, de 75 años, es productor ejecutivo junto al creador, Nick Santora, y en la serie también salen Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna (The Last of Us), Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris y Fabiana Udenio.

Arnold, quien es conocido por sus papeles de acción como en “Terminator”, también se le ha dado la comedia, como lo demostró en la cinta “Mentiras verdaderas” de 1994, y sobre esto el actor contó, a través de un comunicado, que “dondequiera que voy, la gente me pregunta cuándo voy a hacer otra gran comedia de acción como “True Lies” (Mentiras verdaderas). Bueno, aquí está. “Fubar” te pateará el trasero y te hará reír, y no solo durante dos horas. Tienes una temporada completa. Ha sido un placer trabajar con Nick (Santora), Skydance y Netflix para darles a mis fans exactamente lo que estaban esperando”.