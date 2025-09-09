Isabella Ladera responde tras filtración de video íntimo: “Fue sin mi consentimiento”

GENERANDO AUDIO...

Isabella Ladera respondió a la filtración de un video íntimo.

La modelo venezolana Isabella Ladera respondió a la filtración de un video íntimo entre ella y Beéle, un cantante y compositor colombiano. La sudamericana dijo estar devastada, pues era un momento íntimo privado, el cual no tuvo su consentimiento para ser divulgado a la luz pública.

Mediante su cuenta en Instagram, la joven lamentó la situación, pues indicó, dicha difusión constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Además, aclaró que decidió tomar acciones legales contra quien sea responsable.

¿Quién difundió el vídeo íntimo entre Isabella Ladera y Beéle?

Isabella Ladera respondió a la filtración de un video íntimo, y puntualizó que dicha grabación solo lo tenía ella y la otra persona:

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme.” Isabella Ladera

Isabella Ladera también compartió en sus Historias de Instagram el comunicado que emitió SONUS, donde remarcó que dicha filtración no obedece a cualquier campaña de marketing, así como también se descartó que ella fuera responsable:

“No fue ella quien realizó la filtración del contenido, ni hace parte de una estrategia de marketing, por lo que cualquier afirmación que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a su persona.” SONUS

¿Qué dice Beéle al respecto?

Hasta la mañana de este martes 9 de septiembre de 2025, el artista colombiano no se tiene alguna postura u opinión específica sobre la filtración de un video íntimo con Isabella Ladera

Violencia hacia la mujer; acción legal en proceso

Además de que Isabella Ladera respondió a la filtración de un video íntimo, la venezolana también fue enfática al decir que todo esto se hizo con un abuso de confianza:

“Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza.” Isabella Ladera

Finalmente, la modelo dijo que ya tomó acciones legales y recibió asesoría para proceder por las vías correspondientes. Mientras el caso continúa, ella seguirá con sus compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan su presencia en plataformas digitales.