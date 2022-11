“Fue sin humanidad”: Alfredo Adame opina del chiste de ‘Platanito’ sobre Debanhi

A días de señalar que necesitará de tratamiento psicológico por la golpiza que le dieron en Tlalpan, Alfredo Adame opinó sobre el chiste que hizo “Platanito” de Debanhi Escobar, broma por la que los papás de la joven piensan demandar al payaso.

El conductor, quien amenazó a un periodista argumentando que no hizo una buena difusión del video de su golpiza, se sumó a la polémica que desató Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito”.

“Platanito” hizo un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar en uno de sus shows, situación que no fue bien vista y llevó al payaso a ofrecer disculpas públicas que han rechazado los papás de la joven que asesinaron a los 18 años en Nuevo León.

En una entrevista con el programa “Venga la Alegría”, Alfredo Adame opinó sobre el chiste de “Platanito”.

“Es un imbécil, es un estúpido, que no tiene cerebro, que no tiene absolutamente nada y que se da una importancia que no tiene. Fue un chiste misógino, sin humanidad y sin escrúpulos”

Alfredo Adame