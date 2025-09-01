GENERANDO AUDIO...

Trapecista cae en plena función de circo.

Los asistentes del Circo de los Hermanos Gasca sufrieron un fuerte susto este fin de semana en Cali, Colombia, cuando la trapecista Dayana Rodríguez perdió el equilibrio y cayó desde la cuerda floja durante su acto, a aproximadamente 10 metros de altura.

La caída ocurrió en medio de la función, interrumpiendo momentáneamente el espectáculo y generando preocupación entre el público presente.

Rodríguez, reconocida por su experiencia en actos de alto riesgo, ejecutaba un número de cuerda floja sin arnés ni protecciones directas, sin embargo, el circo cuenta con un colchón inflable dispuesto en el piso que actúa como medida de seguridad.

Los aplausos habituales del show se transformaron en gritos de alarma cuando la artista perdió el control, situación que quedó registrada en video por varios espectadores y se viralizó rápidamente en redes sociales.

De acuerdo con medios locales, Raúl Gasca, representante del circo, explicó que la caída fue contenida por el colchón. “Ella cayó en el colchón y no le pasó nada gracias a Dios. Quedó acostada y ella misma dijo que había perdido el control mientras ejecutaba un split en la cuerda”, relató.

Inmediatamente, los trabajadores del circo y los paramédicos presentes se desplazaron para asistir a la trapecista.

Afortunadamente, Rodríguez sólo sufrió un leve golpe y pudo tranquilizar tanto a sus compañeros como al público. Al finalizar la función, reapareció en escena para despedirse de los espectadores, demostrando que se encontraba en buen estado y sin lesiones graves.

Gasca destacó la naturaleza peligrosa de los actos circenses: “El circo es peligroso. La gente viene a ver cosas extraordinarias. Sin riesgo, no hay circo”.

Además dijo que, aunque no se utilizan arneses ni redes durante el número de cuerda floja, el colchón inflable cumple su función de protección ante accidentes, y la profesionalidad de los acróbatas permite minimizar los riesgos inherentes.

“Este acto se hace sin ningún tipo de arnés, sin ningún tipo de red, pero nosotros aquí en el Circo Hermanos Gasca le exigimos, a ese acto, poner un colchón. No sé si dan cuenta, pero abajo hay un colchón inflable alto por el cual gracias a Dios no pasó nada. Es decir, sí tenemos la seguridad”, explicó Raúl Gasca, líder del circo Hermanos Gasca.

A pesar del susto inicial, la rápida reacción del equipo y la preparación de Dayana Rodríguez evitaron que el accidente tuviera consecuencias graves, recordando al público que, detrás del espectáculo, existe un entrenamiento constante y protocolos de seguridad que buscan proteger a los artistas.