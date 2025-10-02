Fuerza Regida y la esposa de Charlie Kirk, entre las figuras en ascenso más influyentes de 2025, según TIME

GENERANDO AUDIO...

Las figuras en ascenso para la revista TIME | Fotos: AFP-Cuartoscuro-Reuters

La revista TIME publicó su lista de las estrellas emergentes más influyentes del mundo, en las que se encuentran figuras latinoamericanas como Fuerza Regida, grupo mexicoestadounidense de música regional; y Becky G, cantante y actriz estadounidense de ascendencia mexicana.

Cabe destacar que Erika Kirk, esposa del activista conservador que falleció el mes pasado, también aparece en “TIME100 Next 2025” junto a otros jóvenes destacados como Lamine Yamal, futbolista español del FC Barcelona.

¡Fuerza Regida en la lista “TIME100 Next 2025”!

La banda Fuerza Regida apareció en el apartado de “Fenómenos” de la lista “Time100 Next 2025” y fue Xavi, también cantante y compositor, quien hizo la semblanza de la agrupación.

“Cuando se trata de apoyar a nuestra gente, se expresan. Musicalmente, no tienen miedo de experimentar, pero conservan esa esencia mexicana”. Xavi

Además, el joven artista de 21 años escribió: “Están demostrando al mundo que nuestro sonido es poderoso y nos abre puertas a todos”.

Su mención por la revista TIME también contempla que Fuerza Regida hizo historia con el álbum de música mexicana que alcanzó la posición más alta en las listas de éxitos.

Cabe destacar que la agrupación mexicoestadounidense comparte la lista de “Fenómenos” junto a las siguientes figuras:

Tate McRae, cantante

Lola Tung, actriz de “El verano en que me enamoré”

David Corenswet, actor de “Superman”

Taylor Fritz, tenista

Nico Parker, actriz de “Cómo entrenar a tu dragón”

Meghann Fahy, actriz de “Sirenas”

Paige Bueckers, basquetbolista de Dallas Wings

Kaitlyn Dever, actriz de “The Last of Us”

Jeeno Thitikul, golfista

Kartik Kumar, diseñador

Phoebe Gates y Sophia Kianni, emprendedoras

Yashasvi Jaiswal, jugador de críquet

Allison Ellsworth, emprendedora y creadora de contenido

Cristóbal Valenzuela, desarrollador de software

Shreya Murthy, empresaria

Wang Ning, empresario

Becky G, entre las latinas dentro de la lista de TIME

Además de Fuerza Regida, Becky G es otra de las figuras “latinas” que tienen presencia en “Time100 Next 2025“, solo que la cantante apareció en el apartado de “Artistas“.

Selena Gomez, también representante de la comunidad latina en Hollywood, fue la encargada de escribir la semblanza en honor a Rebbeca Marie Gomez, nombre real de la artista.

“Becky G nunca ha dejado que el mundo la defina. Siempre se ha definido con su poderosa presencia. A lo largo de los años, la he visto destacar no solo como artista, sino también como mujer, defensora y voz de nuestra comunidad”. Selena Gomez

Selena Gomez destacó: “Como orgullosa nieta de inmigrantes, Becky no ha ocultado cómo las experiencias de su familia la han moldeado”.

No solo es Fuerza Regida: más figuras destacadas en “TIME100 Next 2025”

Erika Kirk fue incluida por la revista TIME en el apartado de “Líderes“, una figura que cobró relevancia a raíz del asesinato de su esposo Charlie en medio de un debate público y por sus apariciones posteriores.

“Once días después del asesinato de Charlie Kirk mientras hablaba en una universidad, su viuda de 36 años ofreció algo poco común en la política actual: perdón”, destacó Nick Popli, quien escribió su semblanza.

Teyana Taylor tiene 34 años y en este 2025 ofreció una actuación destacada en la película “Una batalla tras otra“, por lo que la revista la incluyó en el listado de “Artistas“.

Cabe destacar que tenía una visita programada a la Ciudad de México por la cinta de Paul Thomas Anderson; sin embargo, se quedó varada en Londres por la cancelación de su vuelo.

Lamine Yamal es uno de los pocos deportistas incluidos en “TIME100 Next 2025” en el apartado de “Innovadores”.

Cabe destacar que el futbolista español se quedó en segundo lugar dentro de la carrera por el Balón de Oro 2025 a pesar de tener tan solo 18 años.