“Furiosa”: Anya Taylor-Joy tuvo que aprender a manejar para la cinta

“Furiosa” es la nueva cinta de Anya Taylor-Joy. Foto: AFP

La película “Furiosa: A Mad Max Saga” es el reciente trabajo de la actriz Anya Taylor-Joy, un filme de acción y ciencia ficción ambientado en un mundo post-apocalíptico para el que tuvo que aprender a manejar.

En su reciente visita a la CDMX, la actriz ofreció una conferencia de prensa en la que reveló algunos detalles sobre su trabajo en “Furiosa”. Taylor-Joy confesó, que tuvo que realizar varias escenas manejando motos, coches y camiones sin saberlo hacer y sin licencia de conducir.

“Yo todavía no tengo mi licencia de manejar. No tengo tiempo, siempre estoy trabajando y nunca estoy en un lugar por el tiempo adecuado”, dijo la actriz durante la conferencia en el Hotel St. Regis.

Como en la película anterior, hay muchas escenas de Furiosa en la que sus actores aparecen manejando, motos, coches y vehículos modificados especialmente para recorrer los peligrosos territorios de Wasteland.

“Empecé a entrenar con las motos y los autos un año antes de llegar a Australia y la primera cosa que aprendí a hacer es un giro dónde aceleras con todo el auto, vas rapidísimo y después pegas una vuelta y frenas, es como una montaña rusa, pero tú estás manejando”. Anya Taylor-Joy, actriz

Taylor-Joy compartió también, que fue un trabajo duro asumir el rol principal de este filme, pero aunque sufrió se divirtió en el proceso.

“Empezamos a rodar en un lugar que se llama Broken Hill, que fue el lugar en el que se filmó la primera película, además teníamos un montón de gente que había trabajado en las 3 primeras películas”, dijo Anya.

El hecho de grabar en un desierto fue “divertido” para la actriz, pues el hecho de estar llena de arena o sucia le facilitaba adentrarse en su personaje.

Anya Taylor-Joy cautivada por Furiosa

La estadounidense de 28 años confesó, que cuando vio por primera vez “Fury Road” quedó enamorada: “recuerdo que estaba en la sala de cine y terminó la película, me puse de pie y aplaudí, porque era tan único el mundo, pensé que era un riesgo hacer esa película y me emocionaba. Después, cuando me dieron el papel, empecé a ver todas las películas y fui a los lugares en los que habían rodado”.

“Furiosa: A Mad Max Saga” sigue al personaje del mismo nombre desde su niñez, en el llamado “Paraje Verde”, lugar en el que, dentro del mundo post-apocalíptico, donde todavía crecen plantas.

“Furiosa” es la precuela de Mad Max: Fury Road

“Furiosa” sucede 15 años antes de “Mad Max: Fury Road“, en la película se ve una versión más joven del personaje que Charlize Theron interpretó en la película del 2015, la cual que se llevó 6 premios Oscar.

Dirigida nuevamente por George Miller, director de las 4 películas anteriores, la película comienza cuando Furiosa es solo una niña y muestra todas las cosas que tuvo que vivir hasta convertirse en una guerrera en el Wasteland, bajo el mandato del brutal Immortan Joe.

La película, que cuenta con Chris Hemsworth como un nuevo villano llamado Dementus, llegará a los cines el 23 de mayo y se espera que sea una de las películas más taquilleras del verano.