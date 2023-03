Gabriel Luna, actor de “The Last of Us”, no estaba listo para tanto éxito

Gabriel Luna es un actor de 40 años, de ascendencia mexicana, que da vida a Tommy Miller, el hermano de Joel (Pedro Pascal), en la adaptación de la serie del videojuego “The Last of Us”. Según reveló en entrevista para UnoTV.com, “no esperaba que este proyecto tuviera tanto éxito, aunque sin duda le ha cambiado la vida”

“Nunca estás listo para este éxito masivo, que sea el más grande show, que la gente hable de él, que haya 3 o 4 millones de personas que lo han visto desde el primer episodio, nunca puedes esperar algo así. Solo puedes sentirte orgulloso del crédito que te dan, agradecer a la audiencia y al hermoso equipo de trabajo de casting”, dijo el actor.

Para Gabriel la vida le ha cambiado, solo en el ámbito profesional, pues intenta seguir viviendo de manera simple, como siempre lo ha hecho.

Gabriel Luna es un actor de ascendencia mexicana. Foto: Gettyimages.

“Me preocupo por mi esposa y por mi familia, pero opero de la misma manera, con todas las subidas y bajadas porque es importante tratar de tener un balance, hay más atención, hay más gente que tiene curiosidad por lo que estamos haciendo, y eso es muy bueno para el trabajo, pero en términos personales mantengo la calma”.

Gabriel Luna jugó por primera vez el videojuego para hacer la serie

Gabriel Luna reveló que sabía que “The Last of Us” es un videojuego muy popular y exitoso, que ha ganado varios premios, pero confesó que solo lo ha jugado una vez y fue para poder realizar el personaje de Tommy.

La preparación física no fue complicada para el actor de ascendencia mexicana, pues según relató, desde que filmó al lado de Arnold Schwarenegger “Terminator: Destino obscuro”, aprendió a mantenerse siempre en forma.

“Trato de tener mi cuerpo listo para cualquier tipo de personajes, solo tuve que hacer un poco de extra, clases de combate, entrenar con armas y desarrollar más esas habilidades que tengo, no tuvo que ser un largo camino de entrenamiento.

“Estar listo para cuando tengas que estarlo, ese ha sido siempre una de mis motivaciones, siempre he estado listo físicamente para cuando tuviera que estarlo”. Gabriel Luna.

¿Quién es el personaje de Tommy en “The Last of Us”?

Tommy es el hermano menor de Joel (Pedro Pascal), creció con él en Austin, Texas, y eran muy unidos. El personaje que interpreta Gabriel Luna se alistó al ejército de los Estados Unidos en la Operación Tormenta del Desierto durante la Guerra del Golfo, después de esto se unió como carpintero en el negocio de su hermano.

Después de que Joel tuvo a su hija Sarah, Tommy ayudó a criarla y se convirtió en un tío muy cercano, la llevaba a la escuela y a sus entrenamientos de fútbol.

Tommy acompañó a Joel durante los primeros años tras el brote y le ayudó en emboscadas e incursiones. Se da a entender que el propio Tommy había matado a humanos inocentes, ya que afirma seguir teniendo pesadillas de los años que pasó con Joel y de todas las cosas terribles que hicieron.

Tommy ha estado buscando redención por sus crímenes pasados empleando el apoyo de María en la construcción de refugios y grupos seguros en algún punto de Wyoming. Se preocupa por los que están a su cargo y antepone su bienestar al suyo propio.

¿Quién es Gabriel Luna?

Gabriel Isaac Luna nació en Austin Texas, es hijo de Deborah Pérez y Gabriel López Luna quien murió a los 20 años, tres meses antes del nacimiento del actor. Fue criado por su madre en Austin, ciudad en la que asistió a la St. Edward’s University, donde realizó su debut como actor personificando a Romeo en una producción teatral.

El actor debutó en la pantalla grande en 2005 y ha tenido varios proyectos en Hollywood como el personaje de Ghost Rider, para la serie de Marvel ABC “Agentes of SHIELD”.

Gabriel Luna también ha participado en las producciones “Wick City”, “Rosewood”, “Transpecos”, “Hala” y formó parte del elenco de la película “Terminator: Destino oscuro”, con el papel del robot Rev-9, al lado de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

En 2011 se casó con la actriz rumana Smaranda Ciceu y actualmente residen en Los Ángeles, California.