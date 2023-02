Gabriel Luna quién es el actor de ascendencia mexicana de “The Last of Us”

Gabriel Luna da vida a Tommy en serie “The Last of Us”. Foto: Gettyimages.

Gabriel Luna es un actor de 40 años, de ascendencia mexicana, que da vida a Tommy Miller, el hermano de Joel (Pedro Pascal), en la adaptación a serie del videojuego “The Last of Us”, un joven que no ha perdido la fe en la humanidad y que sigue teniendo una visión idealista sobre la posibilidad de crear un mundo mejor.

Gabriel Isaac Luna nació en Austin Texas, es hijo de Deborah Pérez y Gabriel López Luna quien murió a los 20 años, tres meses antes del nacimiento del actor. Fue criado por su madre en Austin, ciudad en la que asistió a la St. Edward’s University, donde realizó su debut como actor personificando a Romeo en una producción teatral.

En 2011 se casó con la actriz rumana Smaranda Ciceu y actualmente residen en Los Ángeles, California.

Gabriel Luna tiene muchos años trabajando en Hollywood

El actor debutó en la pantalla grande en 2005 y ha tenido varios proyectos en Hollywood como el personaje de Ghost Rider, para la serie de Marvel ABC “Agentes of SHIELD”.

Gabriel Luna también ha participado en las producciones “Wick City”, “Rosewood”, “Transpecos”, “Hala” y formó parte del elenco de la película “Terminator: Destino oscuro”, con el papel del robot Rev-9, al lado de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

The Last of Us

¿De qué trata la serie “The Last of Us”?

El 16 de enero se estrenó en HBO Max “The Last of Us”, una serie inspirada en el videojuego que se creó en 2013 para PlayStation 3. El proyecto tiene un aspecto apocalíptico y cinematográfico minucioso.

“The Last of Us” cuenta cómo un hongo desencadena una pandemia mundial en 2003. Mientras los infectados se convierten en sanguinarias y virulentas amenazas, Joel hace lo imposible por huir de los tumultos junto a su hija Sarah, que es asesinada asesinada por las fuerzas del orden.

La adaptación tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, uno de los pocos supervivientes, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

Mientras el mundo se convierte en un apocalíptico paisaje, La Agencia Federal de Respuesta a Desastres mantiene algunas zonas de cuarentena, como el sector de Boston en el que Joel, convertido en contrabandista, pasa sus desdichados días junto a su colega Tess. En el camino intentará salvar a su hermano Tommy (Gabriel Luna) quien ha sido detenido.