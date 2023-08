“Mi salud está mermada”: Gabriel Soto anuncia una pausa en su carrera y revela qué padece

Gabriel Soto hará una pausa en su carrera por hernias cervicales. Foto: Cuartoscuro

Gabriel Soto preocupó a sus fanáticas luego de que anunciara que, por cuestiones de salud, se ausentará por algunos meses de las telenovelas. El exesposo de Geraldine Bazán enfatizó que su salud es primero.

“Ahora sí, ya necesito de unos meses, ya regresaré pronto; me tomaré un descanso no porque quiera, sino porque mi cuerpo ya me lo pide, ya mi salud se está viendo un poquito mermada”, destacó el popular actor.

En entrevista con el programa El gordo y la flaca, el actor, de quien se filtró un video íntimo, afirmó que, desde hace un tiempo, no tiene un descanso, por lo que decidió tomarlo en este momento para dedicarlo a temas personales.

“No he tenido vacaciones ni de Navidad, ni de Año Nuevo, ni nada, entonces ahora sí necesito dedicarme a mí; a mi salud, primero que nada, ahora sí que a todo lo que conlleva mi vida”, dijo el famoso en dicha entrevista.

¿Qué es lo que padece Gabriel Soto?

El actor de “Amigas y Rivales” informó que padece dos hernias cervicales por las que se ha tenido que someter a un tratamiento médico, según explicó.

“Traigo dos hernias en dos cervicales, entonces estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y de muchas cosas para evitarme una cirugía”.

Soto, quien ganó una demanda a Laura Bozzo, explicó que la situación médica por la que atraviesa no es fácil; sin embargo, dijo tener fe de que, con apoyo del tratamiento, saldrá adelante.

“Digamos que fácil y sencilla no es, tengo toda la fe que voy a salir de ésta y esperemos que con los medicamentos y con el tratamiento que estoy llevando (pueda) salir adelante y estar de regreso muy pronto”.