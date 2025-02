GENERANDO AUDIO...

Gabriel Soto no quiere hablar más de Irina Baeva, su ex. Foto: Cuartoscuro

Gabriel Soto fue contundente al asegurar que no le interesa hablar de su expareja, la actriz rusa Irina Baeva. En un encuentro con varios micrófonos, entre ellos los del canal de YouTube de Alan Morales, dijo que ese “libro ya está cerrado”.

“Ya hablé lo que tenía que hablar, ya dije lo que tenía que decir. No tiene caso seguir ahondando en eso… De terceras personas ya no voy a hablar. Todo está cerrado, no el capítulo, el libro ya está cerrado”.

El actor fue cuestionado sobre si, tras su rompimiento, no quedó ningún tipo de amistad entre él e Irina, a lo que fue contundente y aseguró que, entre ellos, no queda nada.

Además, sin mencionar el nombre de su expareja, Gabriel Soto aseguró que se reinventó tras la ruptura con Irina Baeva.

“(Estoy) Mejor que nunca, creo que toda depresión, toda caída, toda problemática, toda ruptura, todo caos, siempre te ayuda a reestructurarte, reinventarte y reconectarte y a salir adelante. Cuando estás allá abajo, en el hoyo, no hay otro camino que hacia arriba”.

De igual manera, el famoso aseguró que, tras su separación con Irina Baeva y los problemas de salud que enfrentó hace unos meses y que recientemente hizo públicos, por el momento se encuentra concentrado en él y en el amor propio.

“Estoy muy bien, concentrado en mí, en mi trabajo, en salir adelante, este amor propio que muchas veces uno pierde. Uno se pierde en el camino y es muy importante quererse a uno mismo y hacer cosas que sean benéficas para ti, para tu alma, para tu persona”.