¡Se pone exigente! Gabriel Soto dice los requisitos para los pretendientes de sus hijas

Gabriel Soto dice los requisitos para los novios de sus hijas. Foto: Cuartoscuro

Gabriel Soto adelantó los requisitos que los futuros novios de sus hijas tendrán que cumplir. El actor aceptó que Elissa, la hija mayor que tuvo con Geraldine Bazán, ya está en la etapa de los galanes.

¿Qué requisitos pone Gabriel Soto?

En entrevista con el programa Despierta América, el famoso, que anunció una pausa en su carrera por cuestiones de salud, dijo que todo aquel que intente conquistar a sus hijas debe saber que él será un “suegro protector”.

“Voy a ser suegro protector, suegro que voy a apoyar a mi hija… Que sea una persona que la trate bien, que sea un chavo bien, que no esté en las fiestas y todo este tipo de cosas”, dijo el famoso para los micrófonos del programa.

Gabriel Soto, afectado por la filtración de un video íntimo, aseguró que la mayor de sus hijas ya comienza con el tema de los galanes. Sin embargo, no dio más detalles, pues dijo que no quería que la joven se molestara con él.

“Ya está en ese proceso, eh, ya está con el tema del niño que le gusta y que si el niño que le manda florecitas y que le manda mensajitos y que todo eso… Está un niñito ahí como que, tirándole la onda, pero no quiero decir mucho porque si no, Elissa me va a decir, ‘papá cómo dijiste eso en televisión nacional’, pero sí, ya estamos en ese proceso con Elissa”.

Aunque no es la primera vez que Gabriel Soto habla de su hija mayor, pues, hace unas semanas, habló de los consejos que le da a la joven ahora que está creciendo. Y aunque algunos apoyaron al actor, otros más le recordaron polémicas como la infidelidad a Gerladine Bazán con Irina Baeva.

“Que se cuide de hombres y patanes como el papá”, “Debería de preocuparle que se tope con un infiel como él … Y del mal ejemplo que le dio a sus hijas al engañar a su mamá con la rusa”, comentaron en redes sociales.