Hospitalizan de emergencia a Gabriel Soto

El actor Gabriel Soto. Foto: Gettyimages

El actor Gabriel Soto fue hospitalizado de emergencia este sábado. Los primeros reportes, extraoficiales, indicaron que el artista llegó con la presión alta.

Gabriel Soto participa en la obra “El Precio de la Fama” del productor Gerardo Quiroz

La periodista María Luisa Valdés Doria reveló que el actor está sedado, en ese sentido, añadió que no podía respirar y estaba con la presión alta.

Ver más No podía respirar, se puso muy rojo, y llegó al hospital con la presión muy alta, en estos momentos está sedado Gabriel Soto.. a las 8:30 pm habrá otro reporte médico pic.twitter.com/dsP1G5dKdK — Maria Luisa Valdes D (@MaguichaDoria) July 7, 2024

Salud de Gabriel Soto

El año pasado, el actor se tomó un descaso por cuestiones de salud

“Ahora sí, ya necesito de unos meses, ya regresaré pronto; me tomaré un descanso no porque quiera, sino porque mi cuerpo ya me lo pide, ya mi salud se está viendo un poquito mermada”, destacó el actor al programa El gordo y la flaca.

También, en dicha conversación, destacó que tenía dos hernias cervicales por las que se ha tenido que someter a un tratamiento médico.