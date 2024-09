“Siempre anda con tapabocas”: Gaby Rivero revela que la estafaron y que varios famosos han sido víctimas

La actriz Gaby Rivero, recordada por su papel de la maestra Jimena, en la telenovela “Carrusel”, reveló que fue víctima de una estafa en un centro comercial en Ciudad de México y que el hombre que le robó 7 mil pesos por medio de una mentira, también perjudicó a Omar Fierro con su modus operandi.

De acuerdo con Gaby Rivero, el estafador se hizo pasar por una persona falsa valiéndose de unos apellidos que en ella generan confianza. Detalló que el sujeto que le pidió dinero siempre usa “tapabocas” y que han sido varias las personas, entre ellos famosos, que han caído en sus mentiras.

Gaby Rivero revela que la estafaron en CDMX

La intérprete de la maestra Jimena en la telenovela “Carrusel de las Américas” le entregó 7 mil pesos al hombre que la estafó. Fue engañada porque se acercó a ella haciéndose pasar por el hermano de un conocido, pero todo terminó siendo una mentira en la que también cayó Omar Fierro.

“El 15 de agosto estaba yo en Perisur comiendo con una amiga, y de repente se me acercó un tipo que se hizo pasar por Fernando Pérez Teuffer, él utiliza mucho ese apellido para extorsionar a la gente, pero en realidad se llama Juan Antonio Peset Cortina; supuestamente le habían quitado el coche y no podía pagar con tarjeta, así que me pidió que le prestara dinero”

Gaby Rivero

La actriz habló sobre su estafa en el programa “De Primera Mano” y dijo que ayudó al hombre porque usó los apellidos que ella relacionó con Ricardo Pérez Teuffer, un ejecutivo de Televisa, con quien tiene una buena relación. El tipo presuntamente se hizo pasar por su hermano y Gaby lo ayudó a pesar de no llevar dinero en su cartera.

Rivero agregó que cuando el estafador se acercó, ella tenía 4 dólares en su cartera. Acto seguido, él le preguntó si no podía sacar dinero y ella accedió dándole 7 mil pesos.

“La verdad es que este hombre tiene una labia increíble, siempre anda con tapabocas para que no lo reconozcan… Uno debe tener cuidado, es un delincuente porque ya lo ha hecho con muchas personas. Omar Fierro me escribió, él también cayó con 2 mil pesos con el mismo rollo”

Gaby Rivero

La actriz señaló que incluso se encontró de nuevo con el estafador cerca de donde ella vive e iba acompañado de una niña con uniforme escolar a la que llevaba de la mano. Ahí le reclamó y le pidió su dinero.

“Le dije: ‘tú me debes dinero, si no quieres que tu hija sepa a qué te dedicas, te espero aquí el lunes para que me pagues'”

Gaby Rivero

Rivero señaló que el hombre le dejó su INE como garantía de que le regresaría lo que le robó, pero no cumplió el acuerdo.

A partir de su experiencia, la actriz quiere alertar a las personas sobre este tipo de estafas además de que procedió legalmente para que lo detengan porque se enteró que el sujeto ha defraudado a más de 70 personas.

“Quiero tocar a la gente para que no caiga. Esta gente te toca el corazón y te extorsiona, porque es un robo”

Gaby Rivero

