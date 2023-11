Gaby Spanic acusó a Pablo Montero de abuso sexual. Foto: Cuartoscuro

Gaby Spanic acusó a Pablo Montero de haber abusado sexualmente de ella cuando los dos formaban parte del reality show “La casa de los famosos”, de Telemundo. La actriz describió cómo fue el incidente con el intérprete de “Hay otra en tu lugar”.

“Abuso sexual y fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco de hace años y no tengo reparo en decirlo, (fue) Pablo Montero”.

Ver más Gaby Spanic denunció a Pablo Montero por 4bus0 S3xu4l, la actriz cuenta que el cantante la tocó indebidamente cuando estuvieron encerrados en La Casa de los Famosos. pic.twitter.com/7ns9HqYZs8 — El Compadrito (@ElCompadritoOf) November 21, 2023

Durante su participación en el programa “Secretos de Villanas“, proyecto de la cadena CanelaTV, la actriz hizo la fuerte confesión ante sus compañeras Aylin Mujica, Sabine Moussier, Cynthia Klitbo y Laura Zapata.

Gaby Spanic recordó que el cantante le hizo tocamientos indebidos pese a que ella mostró su rechazo, por lo que comenzó a gritar para alertar al resto de los concursantes y ser auxiliada.

“Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo y (me dice) ‘tú siempre me has gustado’. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!’”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Aylín Mujica, quien se mostró sorprendida por las acusaciones de Gaby Spanic a Pablo Montero, cuestionó a la protagonista de “La Usurpadora” si había tratado de hablar con el cantante que, meses atrás, fue señalado por el mismo delito.

“No, no (no hablé con él), pero tiene muchas denuncias actualmente por abuso sexual”.

La actriz aseguró que antes de dar a conocer la situación que vivió con Pablo Montero se asesoró con abogados, pues, antes de entrar al programa en el que participó junto al cantante, firmó una carta de confidencialidad.

“Hay una carta de confidencialidad que no podía hablar de ese asunto, pero averigüé con unos abogados antes de abrir la boca. Esto sí lo puedo hablar con mucha seguridad, pero allá dentro eso fue un delito. Y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga, entonces se puede contar”.