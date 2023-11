“Estaba pasado de copas y me pidió disculpas”: Gaby Spanic amplía detalles sobre supuesto abuso de Pablo Montero

Gaby Spanic acusó a Pablo Montero de abuso sexual. Foto: Cuartoscuro

Gaby Spanic dio más detalles del presunto abuso sexual que, dijo, sufrió a manos de Pablo Montero, cuando los dos formaban parte del programa “La casa de los famosos” para una cadena de televisión de Estados Unidos. La actriz aseguró que el cantante estaba “pasado de copas” y, después, le ofreció disculpas por su comportamiento.

“Yo fui víctima de un abuso sexual de parte de él. Sí, estaba pasado de copas… él me pidió disculpas porque nos conocemos hace muchos años. Lo reconoció allá adentro, pero no lo pasaron al aire. Él me pidió disculpas allá adentro y yo se las acepté, pero fue una situación muy dura y que los responsables no se hicieron responsables, no me sentí cuidada ni protegida, al contrario”

En entrevista con el programa Sale el Sol, la protagonista de “La Usurpadora” aseguró que la producción del proyecto para la televisión de Estados Unidos protegió al intérprete de “Hay otra en tu lugar” y a otra persona de la que no dio detalles.

“Yo pasé muchas cosas allá adentro y las editaron. Protegieron a Pablo y protegieron a otra persona. Muy incómoda. En ese momento no había responsables que me dieran la cara, lo que hicieron fue darme más alcohol y ya. Apoyaron eso (el abuso sexual) me decían que yo tenía un contrato de confidencialidad y no podía decir absueltamente nada”

La actriz, incluso, aseguró que su representante de ese momento le sugirió que lo mejor sería guardar silencio tras la situación que vivió en el programa, pese al temor que ella sentía, pues, dijo, “fueron situaciones muy grotescas”.

“Yo tenía mucho nervio, tenía mucho temor, y el manager de ese momento me dijo ‘no digas nada’ y yo reprimida, mal. Fueron situaciones muy grotescas que viví allá adentro”

Finalmente, aseguró que no emprendió acciones legales contra Pablo Montero, pues consideró que la justicia es lenta y los abogados son costosos; aunque dijo tener pruebas. Sin embargo, confió en que todo caiga por su “propio peso”.

“Yo tengo todas las pruebas. Hablé con los abogados y me dijeron que eso era un delito. Pensé en denunciarlo, pero para qué si todo es tan lento, la justicia y todo lo demás. Es muy caro los abogados. Pasan los años, pasa el tiempo y no hay justicia. Yo tengo fe en que todo vaya cayendo por su propio peso. Las máscaras están cayendo”

