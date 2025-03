¿Indirecta para Karime? Gala Montes cuestiona apoyo de la influencer a marcha del 8M

GENERANDO AUDIO...

Gala Montes y Karime estuvieron en reality show juntas. Foto: Cuartoscuro

Gala Montes habría arremetido contra Karime, luego de que la exparticipante de “La casa de los famosos México” compartiera una fotografía de su asistencia a la marcha del 8 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Gala Montes recordó uno de los enfrentamientos que tuvo con Adrián Marcelo durante su estancia en el reality show. En su publicación, la también cantante recriminó que el día que ella fue violentada no hicieron nada.

“Y qué padre, la gente que va a la marcha a “apoyar” y a ponerse su blusa morada y su pañuelo, pero el chiste no es solo ir a sacarse la foto, porque el día que violentaron a una mujer en sus narices, no hicieron nada. Pero ya saben que son queda bien y a mí me vale, yo no soy queda bien”

En la publicación de Gala Montes, se ve a Karime junto a otros famosos como Arath de la Torre, Mario Bezares y Briggitte Bozzo, por lo que, rápidamente, se dijo que la actriz se refería a la influencer.

La publicación de Montes no fue del agrado de todos los cibernautas, quienes lamentaron que arremetiera contra Karime luego de que, presuntamente, tenían una sólida amistad.

“No está bien lo que haces, Gala, nunca lo estará porque siempre terminas atacando a alguien que nunca lo ha hecho contigo”, “Gala, es hora de soltar el pasado”, “Gala, estás peleando sola y vas perdiendo, ya de verdad piensa lo que escribes y la forma en que atacas a gente que alguna vez estuvo ahí para ti”, “Te olvidas de que, literalmente, ella fue la única que validó tu reacción”, “Gala, por Dios, ayúdate, solo haces que te caiga más hate (odio)”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Luego de la publicación de Gala Montes, Karime no se ha pronunciado al respecto.