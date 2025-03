GENERANDO AUDIO...

Gala Montes no lleva buena relación con su madre. Foto: Getty Images

Gala Montes compartió fotografías de su más reciente viaje por Europa en medio de la polémica con su madre tras la entrevista que le ofreció a Adrián Marcelo.

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto en la que aparece disfrutando de una cerveza en un restaurante de Berlín, Alemania.

Al parecer, el viaje no lo realizó sola, sino en compañía de Icho Van, integrante de Jenny and the Mexicats, con quien mantiene una relación.

En otra postal, Gala Montes luce un crop top gris que deja ver parte de su cuerpo, sin dejar de lado la sensualidad que la caracteriza.

Fans reaccionan a fotos del viaje de la actriz

Los seguidores de la cantante no dejaron pasar la oportunidad para reaccionar a las fotos de su más reciente viaje por Europa.

“Eres muy linda”, “A disfrutar la vida”, “Te mereces el viaje”, “Las vacaciones curan el alma”, “No hay nadie como tú”, “Mejor regresa a México”, son algunos de los comentarios.

Mamá de Gala Montes ofrece entrevista a Adrián Marcelo

Tras ofrecerle una importante suma de dinero, Crista Montes, mamá de la actriz, concedió una entrevista a Adrián Marcelo, dejando ver que la relación con su hija se fracturó desde hace varios años.

Sin embargo, la señora reveló que en una ocasión, tras no haber comida en la casa, la protagonista de “Diseñando tu amor” le aventó un plato de cereal.

“Yo estaba comiendo un plato de cereal y Gala se enojó porque no había un buffet como ella quería. Le dije que comiera cereal como yo. Se paró enfrente de mí, de manera desafiante, y me aventó el plato de cereal”, confesó Crista Montes.

Ante ello, ella respondió con una cachetada a la agresión de Gala Montes. Sin embargo, luego del acto, su otra hija, “La Beba” Montes, en apoyo a su hermana, también golpeó a su madre.

“Le di una cachetada, pero ella me la regresó. De hecho, fue por su hermana y entre las dos me golpearon”, detalló la señora.