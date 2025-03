¿Se rompió el parentesco? Gala Montes reacciona tras foto de su mamá con Adrián Marcelo

GENERANDO AUDIO...

Gala Montes en polémica con su mamá. Foto: Cuartoscuro

Gala Montes utilizó sus redes sociales para, presuntamente, mandar un mensaje a su madre, Crista Montes, luego de que la señora presumiera una fotografía junto a Adrián Marcelo, con quien la actriz se enfrentó en varias ocasiones al interior de “La casa de los famosos México”.

A través de su cuenta de Instagram, Gala Montes compartió una serie de fotografías; sin embargo, lo que llamó la atención de los cibernautas es que la actriz acompañó las postales con el tema “Ni parientes somos”, interpretado por Los Tigres del Norte.

Además, la famosa, también escribió una parte de la canción como mensaje en redes sociales.

“Es cierto que me duele, que me dejes, pero, como otras veces, ya se me pasará”, escribió la también cantante.

“Siempre con Gala”: fans muestran su apoyo a la famosa

Luego de que la joven compartiera la publicación, sus seguidores no tardaron en mostrarle su apoyo con decenas de mensajes.

“Estamos contigo, hermosa”, “Contigo siempre Galita, te amamos”, Mujer guerrera. Contigo siempre”, “Eres la mejor y estamos contigo”, “Yo siempre te creí y te creeré”, “Tú vales muchísimo más que 300 mil miserables pesos”, “Nunca podrán contigo, mi niña”, son parte de los comentarios que recibió Gala Montes en su publicación.

La polémica entre Gala Montes y su mamá

Desde hace meses, Gala Montes y su mamá se encuentran en medio de la polémica luego de que la actriz estallara contra quien fue su representante por varios años de su carrera. A través de sus redes sociales, la actriz rompió en llanto, al revelar todos los malos momentos que vivió junto a su madre.

Las fuertes revelaciones de Gala llegaron luego de que su madre otorgara una entrevista a una revista y hablara de la relación que tenía, en ese momento, con la actriz.

Desde entonces, la relación entre madre e hija ha pasado por varios altibajos, sin que llegaran a reconciliarse del todo.