Galilea Montijo confesó que conoció al actor Leonardo DiCaprio, quien visitó esta semana a la Ciudad de México para promocionar su nueva película “Una batalla tras otra“. Sin embargo, compartió que el actor de “Titanic” evitó tomarse una foto con ella.

Montijo contó en televisión nacional que Leonardo DiCaprio estaba muy cerca de ella, pero al pedirle una foto el actor fingió que estaba en una llamada.

“¿Qué creen que me aplicó Leonardo? Me aplicó la de (estoy en una llamada). Es Leo, puede hacer lo que quiera, me partió el corazón”.

Benicio del Toro si aceptó tomarse una fotografía con Galilea Montijo

Aunque DiCaprio no accedió a tomarse una foto con la conductora, Galilea sí logro inmortalizar el momento con Benicio del Toro, a quien describió como atento, educado y caballeroso.

“Qué caballero, presentó su mezcal que se llama Perro Verde. Fue en un lugar precioso y al hombre le estaban pidiendo una foto una pareja y les dice: ‘Me permite, después de la señora con mucho gusto’. Y fue como qué onda”

La actitud del actor puertorriqueño marcó diferencia en la experiencia de la presentadora, quien no dudó en contar ambas anécdotas en el matutino, generando reacciones en redes sociales y entre los fans de las celebridades.

Leonardo DiCaprio estuvo en la Ciudad de México para promocionar la premiere de “Una batalla tras otra” en Parque Toreo, donde se pronunció a favor de los migrantes el pasado.

“Nadie debe ser separado de sus familias, es una época de terror”, comentó el actor de películas como ‘Titanic’ y ‘El Lobo de Wall Street’.

Leonardo DiCaprio también aprovechó para hacer un llamado a la unión y dijo que espera que esta cinta ayude a reflexionar a las personas.