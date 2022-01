“El día que quieras”: Galilea Montijo defiende a Yalitza; manda fuerte mensaje a Superholly

Galilea Montijo, que ha roto en llanto ante los ataques en su contra, salió en defensa de Yalitza Aparicio luego de que la protagonista de la cinta “Roma” fuera criticada por su pronunciación en inglés.

La conductora de televisión, relacionada sentimentalmente con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, no tuvo reparo en enviar un fuerte mensaje a Superholly, la youtuber que se encarga de evidenciar los errores de pronunciación de famosos.

Pero las críticas de Galilea Montijo a Superholly no pararon ahí, pues afirmó que no es necesario una perfecta pronunciación, ya que, dijo, lo importante es que te entiendan las personas.

“Lo importante es, cuando uno va a los Estados Unidos, a mí me entienden, yo no me pierdo. Me sé las básicas y pa’ mandarlos de puntitas me sale bien”.

Galilea Montijo.