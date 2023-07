¿Estaba borracha? Galilea Montijo pide “una disculpita” y aclara si apareció ebria en La Casa de los Famosos

Galilea Montijo se hace tendencia por conducir “borracha”. Fotos: Getty Images

¿Galilea Montijo estaba borracha? Es la duda que surgió en redes sociales durante la gala de eliminación del reality “La Casa de los Famosos México” del domingo. Este lunes, la conductora pidió “una disculpita” y aclaró lo sucedido.

Ver más 📍 GALILEA MONTIJO es tendencia por la forma en que hablaba muy "extraño" AQUÍ LAS PRUEBAS 🙊👇🏼



¿QUÉ CREES QUE LE PASO A #GalileaMontijo ANOCHE?



🔴 SE PASÓ DE COPAS

🟠 MEDICADA

🟡 ERAN SUS CARILLAS

🟢 ALGUNA SUSTANCIA

🔵 IMITANDO A SHANIK#GalileaBorracha #Galilea #LCDLFMX… pic.twitter.com/JoebQiEdTl — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 3, 2023

La polémica en redes sociales inició casi al principio de la transmisión, cuando en ciertas intervenciones, Galilea Montijo comenzó “arrastrar” las palabras y supuestamente la acusaron de no poderse sostener por sí sola o de equivocarse en los anuncios publicitarios.

No sólo en redes sociales se desató la ola de críticas, ya que además de que Galilea Montijo fue señalada de trabajar con unas copitas de más frente a las cámaras de televisión, hubo burlas de los panelistas del reality que comentaron sobre esta situación.

Galilea Montijo responde si estaba borracha

Este lunes, Galilea Montijo dio respuesta sobre los duros señalamientos y manifestó que, debido a su edad, ha tenido que intervenir su dentadura, pero el tratamiento no ha terminado como ella quisiera, además de que ha tenido mucho trabajo.

Ver más Galilea dice que no estuvo borracha anoche sino tiene un problema en la dentadura #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/g2Q8uI8XpU — TV ADICTO (@devotoalaTV) July 3, 2023

Galilea Montijo se disculpa con seguidores

Visiblemente apenada y tocándose la mandíbula, la actriz y conductora del programa Hoy comentó que por el miedo de que se saliera una de sus prótesis al realizar su trabajo, no podía pronunciar bien las palabras al momento de conducir “La Casa de los Famosos México”.

Ver más

Galilea Montijo se disculpó de lo que pasó por la enorme responsabilidad que significa su trabajo y dijo: “Acabo de cumplir 50 años (…) ustedes saben que esto pasa”.

“Usted sabe que sí me gusta el agüita de jamaica, pero nunca en el trabajo, la verdad me da mucho miedo y sobre todo tener una responsabilidad como ésa, no podría”, expresó la famosa.

Finalmente, Galilea Montijo externó su total agradecimiento a su compañero conductor Mauricio Garza, por ayudarla en esta difícil situación.