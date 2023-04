Galilea Montijo rompe en llanto al hablar de su divorcio:”esta pérdida no la veo como fracaso”

Un mes después de que anunciara su divorcio, Galilea Montijo habló de lo que ha sido su proceso de separación con Fernando Reina y rompió en llanto al explicar lo que fue para ella tomar la decisión. En plena confesión, la conductora agregó que esta pérdida no la considera un fracaso.

Galilea Montijo y Fernando Reina son padres del pequeño Mateo, de 10 años de edad. El fin de su matrimonio coincidió con las respectivas separaciones conyugales de sus compañeras del programa que conduce, Andrea Legarreta y Tania Rincón.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Fotos de Galilea Montijo a lo largo del tiempo (antes y después)

La conductora de “Hoy” señaló que pudo ver cómo fueron los divorcios de terceras personas, sin embargo, cuando a ella le tocó tomar la decisión todo fue más difícil. Se sinceró sobre su separación en el programa “Netas Divinas” y no pudo contener el llanto.

“Hablar de un divorcio, yo, antes de tomar la decisión, yo escuchaba a los que se divorcian y decían que sí, es muy difícil, es muy dura y cuando te pasa a ti, es como cuando te platican lo del embarazo, pero hasta que no lo vives puedes decir lo que es ser mamá o ser papá y me pasó igualito, es una etapa bien complicada, ¡ay, ya voy a llorar!”

La presentadora añadió que aún está asimilando su vida después del matrimonio.

“Creo que sigo en esta parte de asimilar esta pérdida que no la veo como fracaso, lo veo como algo que intentamos mucho tiempo, pero en este momento decidimos tomar vidas separadas y que al mismo tiempo sabemos que vamos a estar el uno para el otro, pero es un momento muy difícil”

NO TE VAYAS SIN LEER: ¡Como dos gotas de agua! Doble de Galilea Montijo en Sinaloa se viraliza en TikTok

En su relato, Montijo indicó que acordaron lo del divorcio porque sus objetivos de vida ya no coincidían con los de su expareja, sin embargo, están en la mejor posición de continuar su relación como amigos, tal como Fernando Reina lo hizo con la madre de sus otros dos hijos.

“Definitivamente creo que el amor se transformó a que él me viera como la mamá de su hijo y yo como el papá de mi hijo y que si podemos llevar una relación de amigos, que es el tema de hoy, yo platiqué con él y dije ‘¿por qué no?’, si lo tienes con tu mujer, yo también me siento parte de que seamos una familia disfuncional y que nos funciona a nosotros, pero no es un proceso de la noche a la mañana”

Galilea Montijo