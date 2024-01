Galilea Montijo se conmueve al recordar bullying por su físico: “Eran hirientes”

Galilea Montijo se conmueve al recordar bullying por su físico. Foto: Cuartoscuro

Galilea Montijo se mostró vulnerable al recordar las críticas que hicieron hacia su cuerpo luego de convertirse en mamá. La conductora aseguró que la gente es muy cruel y llamó a los cibernautas a evitar los ataques.

“La gente es bien cruel… la agresión que recibimos a través de redes sociales es muy fuerte y muy dura. Los que más nos duelen son nuestros familiares, nuestros hijos. En casa hay que detenernos un poquito a pensar”

La compañera de Andrea Legarreta, quien se vio inmersa en la polémica con Anette Cuburu, afirmó que los comentarios que recibía le generaban llanto.

“Yo viví este bullying, y en aquel entonces apenas comenzaban las redes sociales, que fue cuando tuve a Mateo. A los 20 días, porque yo lo decidí… a los 20 días yo ya estaba, todavía con las grapas de la cesárea, estaba haciendo ‘Pequeños Gigantes’ y los comentarios era terrible, eran hirientes, yo lloraba”

Galilea Montijo afirmó que tenía 30 kilos arriba de su peso, por ello, y ante las críticas se sometió a una dieta “espantosa”.

“Me sometí a una dieta espantosa que bajé 15 kilos en un mes… En aquel entonces, sí fue terrible porque yo traía 30 kilos de sobrepeso, que son los mejores kilos de mi vida”

Además, consideró que los “likes” de redes sociales no deberían ser parte de los comentarios, pues, dijo, hay niños que “mueren por un like”. Galilea Montijo también enfatizó que ella no es ejemplo para nadie.

“Yo siempre he creído que no deberían existir ni los ‘likes’ ni los comentarios, porque hay niños, niñas, que mueren por un ‘like’, se muere literal… Yo no soy ejemplo para nadie ni doy consejos”