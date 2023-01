“No hay manera de que baje”: Galilea Montijo confiesa que subió 10 kilos y ya no los perdió

Conocer sobre las dietas de las famosas suele ser un tema de gran interés, sin embargo, Galilea Montijo hizo una confesión totalmente opuesta y señaló que subió 10 kilos y no los ha podido bajar.

La conductora, quien causó revuelo en diciembre al compartir su ritual de Año Nuevo, habló sobre los cambios que ha tenido en su cuerpo y la razón por la que subió de peso.

Galilea, a quien trolearon por su figura de cera, se sinceró con sus compañeras del programa “Netas Divinas”. Confesó que subió 10 kilos y no ha podido bajar de peso.

La conductora relacionó su situación con la llegada de la menopausia.

“Después de la meno… de que ya no me bajó, yo llevo 10 kilos arriba y no hay manera, voy con mi bariatra, de que yo baje 100 gramos”

Comentó Galilea Montijo