Revive los Premios Oscar 2023; así fue el minuto a minuto de los Premios de la Academia

Sigue en vivo nuestra cobertura de los Premios Oscar 2023 ~ Foto: AFP

Los Premios Oscar regresaron este domingo 12 de marzo de 2023, el evento más grande de Hollywood en donde las 10 mejores películas del año compitieron por la codiciada estatuilla dorada. En esta ocasión, Guillermo del Toro logró “bañarse en oro” una vez más gracias a su versión de “Pinocho”, mientras que “Everything Everywhere All At Once” fue la gran ganadora de la noche”

Revive el minuto a minuto de los premios de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood que tendrá lugar en el Dolby Theatre con capacidad para tres mil 400 personas, en Los Ángeles, su hogar desde 2002.

Sigue el minuto a minuto de los Premios Oscar 2023

21:33 ~ Y el premio final de la noche, la “Mejor Película” es “Everything Everywhere All At Once”, una comedia de ciencia ficción que hizo historia en los Oscar 2023. Un equipo pequeño logró hacer la película más ganadora del año.

21:26 ~ Después de la polémica que se vivió en la semana, Michelle Yeoh le ganó la partida a la pletórica Cate Blanchett en la categoría de Mejor Actriz, por su papel principal en “Everything Everywhere All At Once“.

“Esto va para todas las niñas que se ven como yo, es la muestra de que los sueños sí se pueden hacer realidad. No dejen que nadie les diga que ya pasó su mejor momento”. Michelle Yeoh

21:19 ~ ¡La polémica llegó a los Oscar 2023! El premio a “Mejor Actor” se lo lleva Brendan Fraser, cuando todo parecía indicar que Austin Butler se lo llevaría por su interpretación de Elvis Presley.

“Caballeros, sus corazones tamaño ballena nos permiten ver dentro de sus almas como nadie más lo permite hacer (…) quería decirles que solo las ballenas pueden nadar a la profundidad. Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no llegaron facilmente hasta que se detuvo”. Brendan Fraser

21:11 ~ ¡Tenemos a la película de la noche! Los “Daniels”, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, se llevan el premio a la “Mejor Dirección“, siendo una de las pocas veces que dos cineastas se llevan esta estatuilla, siendo ésta la tercera vez que sucede.

21:06 ~ “Everything everywhere all at once” se llevó un nuevo premio de la Academia por el “Mejor Montaje” con lo que se perfila para ser la gran ganadora de la noche. No es una sorpresa para una película que maneja tantos escenarios y tiempos.

21:00 ~ Leny Kravitz aparece para cantar en el “In Memoriam” del Oscar 2023, el espacio que se abre cada año para recordar a quienes ya no nos acompañan. John Travolta presentó el segmento y la primera en ser recordada fue Olivia Newton John, su querida amiga.

20:55 ~ Llegó el momento de anunciar a la ganadora por “Mejor Canción Original” y la ganadora es… ¡Nattu Nattu!, tema original de “RRR“, la canción que brilló antes en la ceremonia del Dolby Theatre.

20:51 ~ “Top Gun: Maverick” se lleva su merecido Oscar en la categoría de “Mejor Sonido”, venciendo al diseño sonoro de “All quiet on the western front”. La cinta protagonizada por Tom Cruise, gran ausente de la ceremonia, no se irá con las manos vacías.

20:42 ~ “Women Talking” se lleva el Premio Oscar a “Mejor Guion Adaptado“, una película basada en la novela homónima de la autora canadiense, Miriam Toews. Es el primer galardón de esta película feminista en toda la noche.

20:39 ~ El Oscar para “Mejor Guion Original” es para… ¡”Everything everywhere all at once“! Muchos dirán que el ganador de esta categoría se perfila para ganar “Mejor Película” pero es una regla que no siempre se cumple. ¿Será determinante en esta ocasión?

20:29 ~ Llega uno de los momentos cumbre de la noche con la interpretación de “Lift me up” por parte de Rihanna, quien recientemente estuvo en el Super Bowl. En esta ocasión, representa a “Black Panther: Wakanda Forever” y busca llevarse el Oscar a Mejor Canción Original. ¿Su hijo seguirá celoso porque su hermano no nacido está en la ceremonia?

20:23 ~ “Avatar: The Way of Water“, una de las películas más relevantes en materia de efectos visuales se lleva el galardón por “Mejores Efectos Visuales“, por lo que los ganadores le dedicaron su premio a James Cameron, quien se ausentó de la ceremonia.

20:15 ~ Y no se detiene “Sin novedad en el frente“, la película alemana que ya lleva cuatro premios Oscar, esta vez se lleva el galardón por “Mejor Banda Sonora Original“.

20:07 ~ “Sin novedad en el frente” consigue su tercer premio Oscar de la noche en la categoría de “Mejor Diseño de Producción”, gracias a la capacidad del equipo para reflejar el escenario de la Primera Guerra Mundial.

20:00 ~ “Es posible que descubras que puedes ser tu propio héroe, incluso si te sientes roto por dentro”, dijo Lady Gaga antes de presentar, a la distancia, la canción “Hold my Hand“, de la película “Top Gun: Maverick”.

19:54 ~ La ganadora en la categoría de “Mejor Cortometraje Animado“, un apartado sumamente particular, fue “El Niño, el topo, el zorro y el caballo”.

19:52 ~ En la categoría de “Mejor Cortometraje Documental“, el premio Oscar se lo lleva “The Elephant Whisperers”. Bomman y Bellie, una pareja del sur de la India, dedican su vida a cuidar de un bebé elefante huérfano llamado Raghu, forjando una familia sin igual.

19:41 ~ “Sin novedad en el frente” se lleva el Oscar 2023 por “Mejor Película Internacional“, algo obvio considerando que también está nominada para el premio máximo de la noche.

19:31 ~ Toca el turno de “Nattu Nattu”, tema de la película “RRR“. La coreografía sorprendió a propios y extraños por su identidad Bollywoodense.

19:28 ~ “Black Panther: Wakanda Forever” se lleva su primer Oscar en la ceremonia de 2023 en la categoría de “Mejor Diseño de Vestuario”. La cinta de Marvel sigue cosechando premios de la Academia.

19:25 ~ ¡Aparece la burrita “Jenny” en el escenario! El asno que apareció en “The Banshees of Inisherin” fue uno de los personajes protagonistas de la cinta que compite por “Mejor Película”.

19:15 ~ Jennifer Connelly y Samuel L. Jackson presentaron la categoría de “Mejor Maquillaje y Peinado”, quienes anunciaron a la película ganadora… ¡The Whale! Todo gracias al exepcional maquillaje con prostéticos que usó Brendan Fraser en su transformación para convertirse en Charlie. El primer Oscar de la noche para la cinta de Darren Aronofsky.

19:08 ~ Stephanie Hsu, nominada a la categoría de “Mejor Actriz de Reparto” interpreta la canción “This is a life” junto con Mitski y David Byrne. Esta canción esta nominada en la categoría de “Mejor Canción Original“.

19:05 ~ “All quiet on the western front” se lleva su primer premio de la noche en la ceremonia de los Oscar 2023 gracias al trabajo de James Friend en la categoría de “Mejor Fotografía”.

18:54 ~ El premio para “Mejor cortometraje documental” es para “An Irish Goodbye“, ganándole la carrera a Alfonso Cuarón, quien produjo “Le Pupile“. Esta cinta protagonizó uno de los momentos de la noche cuando le cantaron la canción de “Feliz Cumpleaños” a James Martin, la estrella de esta película.

18:50 ~ “Navalny” gana el Oscar 2023 en la categoría de “Mejor Documental”, en uno de los resultados más esperados de la noche. El encargado de recibir el premio le dedicó el galardón a Alexei Navalny, opositor del regimen ruso que fue encarcelado, incluso su esposa le envió un mensaje de apoyo.

18:40 ~ Sofia Carson interpreta un emotivo número musical que levantó a todos en un aplauso sonoro.

18:36 ~ En la categoría de “Mejor Actriz de Reparto”, Jamie Lee Curtis finalmente obtuvo su primer premio de La Academia, y así como su compañero, se conmovió casi al borde del llanto. “Soy yo y cientos de personas a lado de mí, acabamos de ganar un Oscar todos nosotros”.

18:29 ~ La segunda categoría de la noche es la de “Mejor Actor de Reparto” y aunque había dos contendientes de “Los Espíritus de la Isla”, Ke Huy Quan fue el ganador y recibió una ovación de pie, llegando a las lágrimas por la incontenible emoción. “Mamá, acabo de ganar un Oscar”, dijo.

18:17 ~ Dwayne “The Rock” Johnson anuncia al ganador del Oscar 2023 en la categoría de “Mejor Película Animada” y se lo lleva… ¡Guillermo del Toro con su “Pinocho”!

“Animación es cine, no es un género, está lista para llegar al siguiente nivel, ayudemos a mantenerla en la conversación”. Guillermo del Toro

18:14 ~ Jimmy Kimmel ofrece una alabanza en vivo al cineasta mexicano, Guillermo del Toro, quien saluda a la cámara con aquella sonrisa que lo caracteriza.

18:05 ~ El presentador Jimmy Kimmel inicia con su monólogo de apertura, haciendo mención de Steven Spielberg, Brendan Fraser e incluso se burló de Seth Rogen. Los asistentes se ríen con cada comentario del conductor de televisión..

18:00 ~ Comienza la gala de los Premios Oscar 2023 con un espectacular montaje y con Jimmy Kimmel llegando en paracaídas al más puro estilo de “Top Gun: Maverick“.

17:30 ~ La mexicana Salma Hayek no decepcionó en la alfombra roja de los Premios Oscar 2023 y volvió a robar suspiros con un elegante vestido rojo.

17:10 ~ ¡Guillermo del Toro llega a la alfombra roja de los Premios de la Academia y buscará un nuevo Oscar por su nueva adaptación de “Pinocho“!

17:08 ~ Steven Spielberg ofreció una de las mejores películas del año con “Los Fabelman” y llego a la alfombra roja de los Premios Oscar 2023.

17:02 ~ Bill Nighy y Austin Butler, ambos nominados en la categoría de Mejor Actor llegaron prácticamente al mismo tiempo, luciendo confiados para la noche más importante de sus vidas.

16:53 ~ Ana de Armas y Angela Bassett llega a la alfombra roja de los Premios Oscar 2023, ambas compiten por la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Actriz.

16:43 ~ Florence Pugh celebra uno de los mejores años de su carrera en la alfombra roja a las afueras del Dolby Theatre usando un llamativo vestido con un pantaloncillo discreto. Uno de los mejores looks de la tarde.

16:07 ~ Alfonso Cuarón llega a la alfombra roja de los Premios Oscar 2023. El mexicano fungió como productor de “Le Pupile”, nominado a Mejor Cortometraje Live-Action.

16:01 ~ La activista pakistaní y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, se hizo presente en la gala de los Premios Oscar 2023 con un espectacular atuendo con brillantes.

15:54 ~ Brendan Fraser, principal candidato para llevarse el Premio de la Academia en la categoría de Mejor Actor apareció con sus dos hijos en la alfombra roja. ¿Podrá conseguir la estatuilla dorada esta noche?

Los Premios Oscar 2023 es el evento más importante de la industria cinematográfica y la edición de este año ofreció una noche llena de glamour y estrellas.