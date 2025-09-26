Ganando, como siempre: Belinda y David Beckham juntos en la Milan Fashion Week

GENERANDO AUDIO...

Belinda y David Beckham comparten momento en Milán. Foto: Getty Images

Belinda volvió a robar todas las miradas, esta vez en la Milan Fashion Week, donde coincidió con David Beckham con quien protagonizó uno de los encuentros más comentados del desfile de Hugo Boss, mismo que se llevó a cabo en Milán, Italia este jueves 25 de septiembre.

La cantante mexicana y el ex futbolista británico fueron invitados especiales al show Spring-Summer 2026 de la firma, celebrado en la capital italiana de la moda.

Desde la primera fila Belinda y Beckham disfrutaron del espectáculo y no dudaron en intercambiar palabras, lo que rápidamente llamó la atención de los asistentes y de las cámaras que captaron la interacción.

El sueño de conocer a su ídolo

En entrevista con HOLA!, Belinda no ocultó la emoción de haber compartido esta experiencia con una de las figuras más icónicas del deporte.

“Conocí a mucha gente increíble, a uno de mis grandes ídolos que es David Beckham. Yo soy del Real Madrid, y es obviamente uno de mis ídolos y también de mi papá y de mi hermano”, expresó la cantante, quien agregó que pudo saludarlo y platicar con él.

Belinda también aprovechó para hablar sobre la colección presentada:

“Me encantó la colección de Paradox, está padrísima. (…) El diseñador escogió un look muy monocromático con un color medio nude que con la corbata y con los lentes me sentí muy a gusto. Es elegante y al mismo tiempo cómodo y atemporal. Me la pasé súper bien. Además, el show estuvo muy padre porque mezclaron arte con buena música en un lugar muy cool. Fue una gran experiencia”, aseguró la cantante y actriz nacida en España.

El look que conquistó Milán

Además del esperado encuentro con Beckham, el estilo de Belinda fue uno de los grandes protagonistas. De acuerdo con Vogue, la intérprete apostó por un conjunto elegante de pantalones fluidos en color beige de silueta baggy, acompañado por una camisa blanca y una corbata satinada.

El outfit fue complementado con un trench coat en la misma tonalidad, que aportó fluidez y sofisticación al look, zapatos de plataforma y gafas cuadradas con armazón rojo, además de accesorios metálicos que realzaron su estilo.

La revista destacó que este tipo de estilismos “dictan cómo se ve el futuro de las mujeres más sofisticadas de la oficina”, convirtiendo a Belinda en inspiración de la temporada.

La cantante llevó su cabellera rubia en ondas sueltas y un maquillaje luminoso, lo que acentuó la frescura de su imagen.

Beckham, el otro protagonista

Mientras tanto, David Beckham se mostró impecable con un conjunto total black de Hugo Boss, compuesto por saco y suéter de cuello de tortuga.

Aunque Victoria Beckham no asistió al desfile, debido a que presentó su propia colección en Milán, la presencia del exfutbolista fue suficiente para atraer las cámaras.

Las imágenes de Belinda y Beckham juntos, posando y platicando animadamente, recorrieron las redes sociales en cuestión de horas. Incluso la propia cantante compartió algunas de ellas en Instagram.

Un momento que suma a su gran año

Este encuentro llega en medio de un 2025 especialmente activo para Belinda, en semanas recientes, estuvo como invitada en los conciertos de Shakira en México, donde interpretó “Día de Enero”, y lanzó la colaboración “Canción Para Regresar” junto a Sebastián Yatra.

También prepara un tema con Danna y otro proyecto musical con Cazzu, lo que ha generado enorme expectativa entre sus fans.