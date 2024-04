“Garfield: Fuera de casa”: así se vivió la Premier en la CDMX con Memo Villegas y “La Cotorrisa”

Así fue la premier de “Garfield: Fuerda de casa” en la CDMX. Foto: CLB

El 30 de abril llegará a los cines de México la nueva película animada “Garfield: Fuera de casa”, algunas de las personalidades que prestaron sus voces para el doblaje para Latinoamérica asistieron a la premier de la cinta en Plaza Oasis, en la CDMX.

Memo Villegas, “La Cotorrisa” (Ricardo Pérez y Slobovsky), Regina Orozco y Joaquín Cosío desfilaron por la alfombra naranja, firmaron autógrafos, se tomaron fotos con las decenas de seguidores que asistieron y platicaron con la prensa sobre este proyecto, que a todos les llena de orgullo ser parte.

Memo Villegas enfrenta “hate” por doblar a Garfield

Durante más de 30 años, el actor de doblaje, Sandro Larenas, prestó su voz para dar vida al popular gato naranja, que creó Jim Davis en 1978 y quien ese mismo año hizo su primera aparición en una viñeta de periódico.

Memo Villegas debuta en el doblaje con la cinta “Garfield: Fuera de casa”. Foto: CL

Sandro Larenas le pasó la estafeta a Memo Villegas para la cinta “Garfield: Fuera de Casa”, lo que según compartió el actor que da vida a “El Teniente Harina”, en exclusiva para Unotv.com, generó mucho hate.

“Los entiendo, recibieron a Garfield por 30 años y de pronto les cambian la voz, pocos de la generación anterior lo van a aceptar”, dijo Memo.

Añadió, que todo el hate que se ha generado, previo al estreno de la cinta, le ha permitido entender por qué la gente hace estos comentarios negativos: “me pongo en su lugar, si a mí me cambian la voz de Gokú ahorita pues no (…). Me dice Vero Bravo, que es Ramírez en el Teniente Harina, ‘vive el hate como que es gente que te quiere, pero que no se sabe expresar'”.

Villegas también compartió, que previo a la premier, no había visto la película, pero que trabajar con todo el elenco que participó en “Garfield: Fuera de casa” lo considera un honor.

“Hay proyectos que te ponen más tenso que otros, de este, hace tiempo no estaba tan emocionado y nervioso por lo que significa Garfield para la gente y para mí”. Memo Villegas

“La Cotorrisa” debuta en el doblaje

“La Cotorrisa” llegará a los cines, los comediantes Ricardo Pérez y Slobovsky por primera vez incursionaron en el mundo del doblaje, tras ser elegidos para formar parte del elenco latinoamericano de la nueva cinta “Garfield: Fuera de Casa”.

Los también youtubers dan vida a Roland y Nolan en la película, ambos se prepararon tomando clases con Alicia Vélez, hermana de Humberto (la voz oficial de Homero Simpson), quien también los invitó a participar dentro de la popular caricatura “Los Simpson”.

“Que nos hayan tomado en cuenta para ser parte de un proyecto, que ya tiene tanto tiempo, la verdad nos tiene bien contentos”, dijo Slobo, quien además aseguró que planean pronto comenzar la producción de su primera comedia.

Slobo confesó, que le genera mucha ilusión que sus seguidores lleven a sus hijos a los cines y ahí puedan conocer un poco más de su trabajo.

“Nuestro trabajo es muy divertido, pero hacer este doblaje junto a mi mejor amigo, qué más le puedo pedir a la vida”. Ricardo Pérez

Ricardo Pérez reconoció, que el trabajo de doblaje es muy cansado, difícil y que ahora admira más a los actores que se dedican a eso: “mis respetos para ellos, es un friega, se necesita mucha habilidad y experiencia para hacer las cosas cómo se deben de hacer”.

Ricardo Pérez tiene 29 años. Foto: CLB

Ricardo Pérez aprende a lidiar con la fama y los medios que “inventan” cosas

El miembro de “La Cotorrisa”, Ricardo Pérez, quien sostiene una relación amorosa con Susana Zabaleta desde hace algunos meses, reconoció, que ha tenido que aprender a lidiar con la fama y algunos medios que se dedican a indagar sobre su vida privada.

“Es cosa de agarrarlo con filosofía, a esto me dedico y mientras yo no abra las puertas a mi intimidad y privacidad y cosas que puedan hacer más ruido pues me tocan”, declaró Ricardo.

Joaquín Cosío asistió a la premier de “Garfield: Fuera de Casa” con su hijo de 11 años

Joaquín Cosío da vida al personaje de Otto en “Garfield: Fuera de casa”, se trata de un toro que está perdidamente enamorado de una vaca.

El actor de 61 años de edad, asistió a la premier con su hijo Mateo, de 11 años, Cosió reveló que la da mucha ilusión que su pequeño hijo pueda ver algo de su trabajo, pues generalmente no es para niños lo que hace.

Joaquín Cosío tiene un hijo de 11años. Foto: CLB

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Regina Orozco es la villana de la historia, la cantante y actriz mexicana prestó su voz para dar vida a Jinx, una gata que, según compartió, la han hecho sufrir mucho en su vida.

“Yo creo que me escogen mucho de villana por que soy muy gritona, tengo una voz enorme y puedo dar los rangos de romper oídos con un grito, si por eso me escogen y porque además soy muy buena”, declaró Regina Orozco.

Sinpsis “Garfield: Fuera de casa”

“Garfield: Fuera de Casa” es una película animada basada en el cómic creado por Jim Davis en 1978. Casi 50 años después, Chris Pratt le presta su voz al gato barrigón que odia los lunes y ama la lasagna. En español, Guillermo Villegas dobla a este personaje que ha evolucionado a lo largo de las décadas.

Esta nueva película de Garfield explorará los orígenes del gato naranja, desde su vida como cachorro con su padre Vic hasta el momento en que John lo adopta como parte de su familia.

Cuando se encuentra inesperadamente con su papá, este lo recluta junto a su amigo Odie para abandonar sus vidas caseras y emprender un arriesgado atraco.