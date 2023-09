¡Regresa “La ventanita del amor”! Garibaldi vuelve a los escenarios con nuevo nombre y sin Sergio Mayer

Garibaldi vuelve a los escenarios con nuevo nombre y sin Sergio Mayer. Foto: Getty

Los cantantes que fueron parte del grupo Garibaldi anunciaron su regreso a los escenarios; sin embargo, llamó la atención que volverán con un nuevo nombre y sin Sergio Mayer, polémico famoso. Y Unotv.com te da los detalles del regreso del grupo y la razón de la ausencia del político acusado de tráfico de influencias.

¿Cómo se llamará ahora el grupo?

En un encuentro con varios medios, Patricia Manterola, Víctor Noriega, Luisa Fernanda, Charly López y Katia Llanos revelaron que volverán a los escenarios, pero no como Garibaldi, sino bajo el nombre GB5.

Chaly, la expareja de Ingrid Coronado, explicó que el cambio de nombre se debe a que es la nueva propuesta que tiene el grupo.

“GB5 es la nueva propuesta que traemos. Somos 5 integrantes. Somos GB5 como muchos otros grupos como JNS que era Jeans, ahora nosotros somos GB5 y lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto”.

Patricia Manterola, quien, en alguna ocasión, reveló la razón de su salida del grupo, aseguró que desean seguir poniendo el ritmo musical a las generaciones que los conocieron y a las nuevas.

“Con muchísimas ganas de seguir haciendo bailar a las generaciones que nos conocieron, que nos vieron nacer, pero también a las nuevas generaciones con una música que es de fiesta, que es alegría… Garibaldi fue un grupo que marcó una época, una generación y nos reconocen a otros por esa época… Decidimos darle un nuevo aire a este momento y GB5 es esta propuesta”.

Manterola aseguró que como grupo seguirán cantando los grandes éxitos que lograron con Garibaldi, aunque, adelantó, habrá nuevos temas.

“Seguiremos cantando las canciones que ustedes quieren que cantemos y, por su puesto, vendrán propuestas nuevas de nueva música. Estamos muy contentos”.

¿Por qué no estará Sergio Mayer?

Respecto a la ausencia de Sergio Mayer, desmintieron que existan problemas con el actor que participó en “La casa de los famosos México”, y que sólo fue por cuestiones de agendas.

Katia Llanos aseguró que no hay problemas con Sergio Mayer y dijo que respetan la decisión de su excompañero de querer hacer una nueva banda.

“No pasa nada, en realidad el año pasado estuvimos trabajando con él y de pronto decidió hacer una agrupación nueva, así fue como se dieron las cosas, básicamente. Hubo varios eventos y por ahí fluyeron fotografías con nuevos integrantes y nosotros respetamos lo que él haya decidido”.

Mientras que Charly López destacó que están los que tenían que estar, para luego desmentir que existan problemas con Mayer.

“Estamos los que tenemos que estar y los que queremos estar y somos nosotros cinco desde ese punto. Desde el amor, desde querer trabajar, desde querer hacer cosas nuevas… No hay rencillas con nadie, no hay peleas con nadie, no hay nada con nadie. Estamos evolucionando”.