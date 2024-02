¿Qué ha sido de las gemelas Ivonne e Ivette?

Las gemelas Ivonne e Ivette también fueron parte de las estrellas infantiles que brillaron en “Chiquilladas”, como lo hicieron Anahí, Carlos Espejel, Lucero y Alex Syntek. Tras su paso por el programa tuvieron éxito propio como cantantes de temas para niños.

¿Sabías que antes de ser famosas por “Chiquilladas” las gemelas Ivonne e Ivette aparecieron en un video musical de Luis Miguel? Ellas mismas lo recordaron casi 20 años después y en esta ocasión te contamos qué ha sido de las hermanas que llevan tiempo alejadas de los escenarios.

Ivonne e Ivette saltaron a los reflectores con “Chiquilladas”. Sus rostros eran de los más entrañables para el público infantil y las familias de las décadas de los 80 y 90. Luego del programa conquistaron con su proyecto musical en solitario; interpretaban temas para niños y sus coreografías eran de las más imitadas.

Algunos temas de Ivonne e Ivette son:

Sobre su llegada a “Chiquilladas”, las gemelas contaron en el programa “Mimí Contigo” que se dio porque necesitaban a alguien que supliera a Ginny Hoffman y necesitaban a una de ellas. La invitación coincidió con su ilusión de aparecer en la pantalla.

“Estábamos llenas de sueños, queríamos llegar muy alto y, la verdad, lo más bonito es lo que tenemos en el corazón; no éramos muy bonitas pero creo que una persona no vale por lo que es de afuera, sino por todo el arte que tienes adentro”

Antes de sumarse al elenco de la producción infantil que dejó personajes como Carlinflas, Pituka y Petaka y Chiquidrácula, Ivonne e Ivette participaron en un video de Luis Miguel, del tema, “No me puedes dejar así”. Era 1983 y este fue su debut en los espectáculos.

A finales de los 90, las apariciones de las rubias fueron disminuyendo. En los años 2000 mucho más. Sobre su alejamiento de los escenarios se sabe que Ivonne había enfrentado dificultades que la llevaron a ingresar a un hospital de salud mental. Al parecer su última participación en el medio fue en 2014, como invitadas del programa “La escuelita”.

Sobre si Ivonne necesitó ayuda psicológica y si es verdad que las hermanas tuvieron problemas de adicciones, el par de talentos habló abiertamente de ello en 2021 en el programa “Mimí Contigo”.

En el espacio detallaron que la crisis en realidad se trató de una depresión de Ivonne.

“De las dificultades es donde uno crece y va hacia adelante. Creo que mucha gente lo ha vivido y la única forma de sanarlo es siempre pensar positivo. No pensar las cosas que no tienes, sino en las que tienes, porque las cosas negativas son un infierno”

“Ivette y yo crecimos en los escenarios, entonces dejar los medios me costó mucho trabajo asimilarlo y siempre extrañas”

Sobre el ingreso a la institución de salud mental, dijeron que Ivonne fue de manera voluntaria y por decisión propia. En ese episodio la acompañó su familia y la asesoría de un profesional correspondiente.

“Fue depresión. Empezaron a decir que era bipolaridad, pero nada qué ver. Si me agarró depresión, pero el único que me salvó fue mi hijo. El estar alejada de los medios, cámaras y micrófonos me deprimió mucho”

Ivonne