Georgina Rodríguez llora al recordar la muerte de su hijo en adelanto de la segunda temporada de su reality

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez fueron papás por segunda vez. Foto: AFP

En abril de 2022, la pareja conformada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vivió uno de los momentos más difíciles de su relación cuando perdieron a uno de sus hijos durante el parto, y en el adelanto de la segunda temporada de su reality, la modelo española lloró al recordar ese episodio.

La actual pareja de Cristiano Ronaldo, y con quien lleva más de 7 años, se quebró al recordar el fallecimiento de su bebé en el tráiler de la segunda temporada de “Soy Georgina”, que fue lanzado por Netflix y que se podrá ver a partir del 24 de marzo. “Me siguen más de 40 millones de personas, pero nadie sabe lo que siento. Este año viví el mejor y el peor momento de mi vida en un instante… La vida es dura. La vida sigue. Tengo motivos para seguir adelante y ser fuerte”, contó.

Ver más Queridas, Georgina está de vuelta. 💎👑 Soy Georgina, temporada 2, llega el 24 de marzo. ¿Están listas? 💅🍸 pic.twitter.com/XmlQAgqWha — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 15, 2023

La española de 29 años dio a luz a Bella Esmeralda en ese mismo parto, y teniendo sentimientos encontrados, menciona que contó con el apoyo del jugador del Al-Nassr: “Cris me animó muchísimo a seguir con mis compromisos. Dijo ‘Geo, sigue con tu vida, te hará bien’. Ahora mi prioridad es mi familia y mis hijos. Estoy superfeliz y muy agradecida”.

El único comentario que hizo Georgina Rodríguez sobre este triste momento de su vida fue en abril de 2022, a través de un comunicado que fue publicado por la pareja en redes sociales:

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos”.

Eso dijo Cristiano Ronaldo sobre la muerte de su hijo con Georgina Rodríguez

Unos meses después de la muerte de su hijo, en noviembre de 2022, Cristiano Ronaldo le contó a la televisión inglesa que: “fue probablemente el peor momento que tuve que pasar en mi vida desde la muerte de mi padre. Tú sabes, cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal. Luego tienes ese problema y es difícil. Como seres humanos que somos Georgina y yo hemos pasado momentos muy duros porque no podíamos entender por qué nos pasó a nosotros. Para ser honesto, fue muy difícil entender lo que estaba pasando en ese período de nuestra vida”.

Además, agregó: “Nunca me había sentido triste y feliz al mismo tiempo, lo he tratado de explicar a mi familia y amigos cercanos. No sabes si llorar o sonreír, porque es algo a lo que no sabes cómo reaccionar. No sabes qué hacer, para ser honesto”.