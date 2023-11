Georgina Rodríguez presume decoración navideña e incluye pista de hielo

Georgina Rodríguez no escatimó en gastos para decorar su casa. Foto: GettyImages

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, no escatimó en gastos y decoró su casa para Navidad, la cual incluyó una pista de hielo.

La modelo presumió su decoración navideña al lado de sus hijos y el famoso futbolista y así lo hizo saber a sus más de 53 millones de seguidores en Instagram.

Georgina Rodríguez se pone muy navideña

En el video publicado en su Instagram, la influencer muestra sus mejores pasos de patinaje junto a un pingüino gigante y también pasar adorables momentos madre e hija junto a la pequeña Bella Esmeralda.

En las escenas, también sale Cristiano Ronaldo con sus niños mientras estos se divierten con una bicicleta sobre el hielo, todo esto al ritmo del clásico “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey.

Ver más

“Divirtiéndome en casa dulce hogar”, mencionó Rodríguez en su Instagram y dejó ver la decoración de su hogar que incluyó renos, árbol de Navidad, cajas de regalos y luces.

A los seguidores de Georgina Rodríguez no es extraño que la empresaria se excediera en las decoraciones, pues siempre ha hecho gala de sus lujos y vida cara, y no solo en sus redes sociales, pues en el reality show que tiene en Netflix, fue sumamente criticada por ello.

La decoración ocurre a tan solo unos días, ya que el pasado 12 de noviembre, Georgina organizó el cumpleaños 6 de Alana, donde no escatimó en nada, y quiso celebrarla por todo lo alto, pues el evento tuvo como temática a las princesas de Disney.

En un video compartido por Georgina conocimos algunos detalles del evento, muy discreto, en el que cada rincón fue decorado, preferentemente de color rosa y con una decoración parecida a un palacio de cuento, aderezado con dulces.

Ver más

Además, sopló las velas a un pastel de tres pisos, pero también mostraron una máquina para preparar churros caseros, y una zona de juegos inflables.