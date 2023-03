Gerard Piqué habla por primera vez de la canción de Shakira con Bizarrap; esto dijo

Shakira y Piqué llevan más de medio año que se separaron. Foto: Getty Images

Gerard Piqué dio su primera entrevista después de que hace dos meses Shakira sacará la Sesión 53 con Bizarrap y aseguró que sí ha escuchado la canción “pero no quiero hablar del tema porque no toca”, lo anterior lo dijo en el programa de radio El món a Rac1, de su amigo Jordi Basté, y aseguró que su mayor preocupación son sus hijos y que busca protegerlos.

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres tenemos que intentar proteger a los hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que al final lo único es que quiero es que mis hijos estén bien”, señaló el exfubolista del Barcelona.

Aclaró que su hijo Milan estuvo feliz de participar en Twitch aunque se haya enojado Shakira

Sobre la aparición de su Milan en uno de sus directos en Twitch, y que ocasionó el enojo de la colombiana, aseguró “yo con mis hijos he tenido siempre una relación muy cercana y me encanta que participen en las cosas que les hacen felices”.

“Estaba preparado que participase mi hijo. Me lo pidió y yo encantado. Es un proyecto que le hace mucha ilusión (la Kings League) y no hay nada en el mundo que me haga más feliz que ver a mi hijo feliz. Pero ya está. Cada uno toma las decisiones que cree que son las mejores y yo intento hacerlo de la mejor manera posible. Cuando te haces mayor no hay una lección que te dice cómo ser padre”, dijo Gerard Piqué.

A lo largo de sus más de 10 años de relación, el español y Shakira tuvieron dos hijos: Milan, de 10 años, y Sasha de 8. En diciembre pasado, firmaron un acuerdo para que la cantante quedara a cargo de los menores en Miami, Estados Unidos.

¿Qué dijo Piqué sobre su novia Clara Chía?

Durante la entrevista evitó decir el nombre de Shakira, como tampoco dijo el de su actual novia Clara Chía Martí, pero cuando se le preguntó cómo se encontraba en el ámbito personal, reconoció que se encuentra en un buen momento. “Estoy bien, estoy feliz y con muchas ganas de continuar haciendo cosas”.

Esto dijo sobre el caso de Dani Alves

Además de hablar sobre sus hijos, Piqué también se pronunció sobre el delicado momento que vive su excompañero del Barcelona, Dani Alves, quien está en prisión provisional desde el 20 de enero acusado de una presunta violación de una joven de 23 años en diciembre pasado, y aseguró que “es un caso muy complicado. Yo le tengo un aprecio importante porque lo conozco personalmente. Todo el caso para todos los que hemos sido compañeros suyos es jodido”.

Además mencionó que “la justicia tiene que hacer su trabajo, creo que hay que esperar porque lo más fácil en estos días es decir que es culpable. Yo prefiero esperar y acatar lo que diga el juez. Ayudar a la víctima en el proceso y nada… es muy complicado. Como excompañero tienes la sensación de que lo conoces y después de que no lo conoces y te quedas en estado de shock. Es una hostia de realidad. En el caso de que sea verdad, yo sería muy duro”.