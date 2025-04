GENERANDO AUDIO...

¡¿Qué está pasando entre Gerard Piqué y Clara Chía?! | Foto: AFP

Gerard Piqué, exfutbolista de Barcelona, y Clara Chía, modelo española, habrían terminado su relación tras más de dos años saliendo, según se informó en el programa “Vamos a Ver” de la cadena Telecinco de España.

El rumor del supuesto rompimiento entre ambos sucede a la par de la gira “Las mujeres ya no lloran” de Shakira, expareja del campeon del mundo. En Unotv.com te traemos todos los detalles.

¿Gerard Piqué y Clara Chía ya no andan?

La presentadora española Adriana Dorronsoro dio a conocer en la edición de este jueves de “Vamos a ver” que todo apunta a que la pareja habría terminado su relación.

“Me confirman que han roto. Estoy indagando un poco en los motivos porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”. Adriana Dorronsoro

Dorronsoro dijo que hubo una crisis entre ambos desde hace muchos meses, tal como indicaban los rumores que ninguno de los dos confirmó.

La conductora también recordó que Gerard Piqué fue visto hace un mes en una heladería de Miami, Estados Unidos (EE.UU.) con una chica pelirroja.

“No sé si esa chica será el motivo o no, pero es verdad que ha habido muchos rumores. Me lo confirman. Además, el entorno cercano a la pareja dice que han roto”, remató la presentadora.

Un periodista desmiente el rompimiento

El paparazzi Jordi Martin desmintió a través de su cuenta de Instagram que la pareja haya terminado, aunque aseguró la que pareja no está pasando por su mejor momento.

“Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin”. Jordi Martin

“Como ya anticipé hace un mes, la pareja me aseguran que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami pero no hay ruptura”, aseguró.

Así ha sido la historia de amor entre Gerard Piqué y Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía habían estado saliendo de manera oficial desde agosto de 2022, según repasó la propia Adriana Dorronsoro este jueves.

Ambos se conocieron a finales de 2021 en el bar La Travesía en Barcelona, un lugar al que él solía ir con sus amigos y en el que ella trabajaba, según la revista ¡Hola!.

Entre los primeros encuentros destaca uno en el que Piqué acudió al lugar con su amigo Riqui Puig, quien iba acompañado de su novia, Gemma Iglesias y un grupo de amigas. Clara se llevó bien con la mesa y conversó con ellos”. ¡Hola!

Cabe destacar que fue en marzo de ese año cuando Gerard Piqué y Shakira pusieron fin a su relación. Ella había descubierto las infidelidades de su pareja, y él tomaba la decisión de dejar el hogar que habían construido junto a sus hijos Milan y Sasha.

Para el 4 de junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación y los rumores de una tercera persona en la relación no tardaron en sonar. Sin embargo, poco se sabía de Clara.

Tras el revuelo de la separación con Shakira, Piqué decidió no esconder más su amor por Clara Chía y en agosto acudieron juntos a la boda de un amigo en Costa Brava.

La época navideña de 2023 marcó un gran avance en la relación, pues a la pareja se le vio muy contenta pasando esos días con Joan Piqué y Monserrat Bernabéu, los padres de Gerard, según la revista.

A mediados de enero de 2023 publicó su primera foto juntos, un gesto de amor que aún conserva en su perfil y que coincidió en días con el lanzamiento del famoso tema Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía transcurrió entre salidas discretas sin que ninguno de los dos diera declaraciones o entrevistas.

Poco más de dos años después de su primera foto oficial, parte de la prensa española asegura que la relación ha terminado oficialmente, aunque ni el futbolista ni la modelo han dicho algo al respecto.