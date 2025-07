GENERANDO AUDIO...

GIFF 2025: el Festival Internacional de Cine Guanajuato está de regreso.

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF 2025) está de regreso en el estado, y donde el público podrá disfrutar homenajes, conferencias y lo mejor del séptimo arte del 25 de julio al 4 de agosto, informó este martes Sarah Hoch, directora del Festival, en conferencia de prensa.

“El cine se hace con comunidad, esta es la comunidad de GIFF“, fueron las primeras palabras de Hoch, quien reveló que este año es India el país invitado.

En su edición número 28, el GIFF 2025 contará con funciones en la capital de Guanajuato, San Miguel de Allende e Irapuato. Además, se proyectarán 206 películas de 61 países, incluyendo 121 en competencia.

Sobre las tres sedes del GIFF 2025 y su cartelera

El Festival Internacional de Cine Guanajuato tendrá lugar en sus tres sedes tradicionales:

Guanajuato Capital del 25 a 28 de julio

San Miguel de Allende 29 a 31 de julio

Irapuato 1 a 4 de agosto.

De las 206 películas, 18 tendrán su estreno mundial, siete su estreno internacional, 60 su premier latinoamericana y 51 su estreno nacional, seleccionadas entre 4 mil 279 películas inscritas de 124 países.

La película inaugural en la capital será “Un Futuro Brillante”, una cinta uruguaya de ciencia ficción dirigida por Lucía Garibaldi, la cual retrata un mundo distópico donde los jóvenes deben emigrar al “Norte” al cumplir la mayoría de edad, una especie de tierra prometida, pero donde no hay retorno.

En San Miguel de Allende, “Omaha” abrirá el evento. Esta película estadounidense de 2025, dirigida por Cole Webley, relata la historia de un padre y sus dos hijos a través de un viaje después de una tragedia familiar.

Y por último, en Irapuato, será la película mexicana de terror “No Dejes a los Niños Solos” dirigida por Emilio Portes, la encargada del marcar el inicio del GIFF 2025.

Cine de terror en los panteones durante el Festival Internacional de Cine Guanajuato

Sarah Hoch compartió que se proyectarán 10 películas de terror de nueve diferentes países en diversos panteones de Guanajuato en un espacio llamado Cine entre Muertos.

“Les va dar miedo caminar a sus coches”. Sarah Hoch, directora del GIFF 2025

Entre las películas que se proyectarán están “Lost Highway” de David Lynch y “The Ritual”, de David Midell.

Carlos Carrera y Ana Martín, homenajeados con galardones de plata

Como parte de sus reconocimientos a trayectorias del cine mexicano, GIFF 2025 rendirá homenaje a Carlos Carrera, director de títulos como “El crimen del Padre Amaro” y “Ana y Bruno”, con el galardón Más Cine y la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM.

Carrera, además ofrecerá una charla junto a Roberto Fiesco y tendrá una retrospectiva en Guanajuato Capital.

Por su parte, la actriz Ana Martín recibirá los mismos galardones en una celebración llena de folclore en Irapuato, con un desfile que recorrerá el corazón de la ciudad acompañado de charros, escaramuzas y carretas.

En conferencia de prensa, la actriz que cuenta con más de seis décadas de carrera se quebró de la emoción por este homenaje.

“La gran pasión de mi vida es mi carrera y me la dieron ustedes”. Ana Martín, actriz

Verónica Castro y Rosy Ocampo, homenajeadas por Mujeres en el Cine y la Televisión

En San Miguel de Allende, el Festival Internacional de Cine Guanajuato y la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión reconocerán a dos figuras de la televisión mexicana: Verónica Castro y Rosy Ocampo.

Ambas ofrecerán conferencias magistrales y recibirán el galardón Más Cine y la estatuilla La Musa.

Una competencia diversa y global

La selección oficial nacional del Festival Internacional de Cine Guanajuato incluirá 34 largometrajes, 26 cortos en la sección México y 11 producciones en la categoría Guanajuato. Entre los títulos figuran “Ángeles FC” de Roberto Ortiz, “El club” perfecto de Ricardo Castro y “Paquidermo” de Eric Ramos.

En cuanto a la competencia internacional, GIFF presentará 8 largometrajes de 14 países como “Fábula” (Países Bajos), “Brand New Landscape” (Japón) y “The Things You Kill” (Francia, Polonia, Canadá, Turquía).

También se proyectarán documentales, cortos de animación, ficción y obras experimentales de más de 60 naciones.

Epicentro: tecnología, IA y realidad virtual en el GIFF 2025

La sección Epicentro explorará el futuro audiovisual con experiencias inmersivas como “Awake & Still Drowning”.

Además habrá conferencias sobre producción virtual, inteligencia artificial y el uso de herramientas como Fílmica AI y Unreal Engine.

Y destaca el panel “Mujeres en la innovación”, donde expertas debatirán sobre género y tecnología en el cine.

Emmanuel celebrará 50 años de carrera en Música + Cine

El cantante Emmanuel será homenajeado por su legado musical en la sección Música + Cine, que incluirá cuatro largometrajes con miradas provocadoras al universo sonoro, como “Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt” y “Sun Ra: Do the Impossible”.

Cine para todos: niños, comunidad LGBTQ+ y amantes del terror

Niños en Acción presentará películas como “El cuento de la princesa Kaguya” y “Sirocco y el reino de los vientos”, así como talleres de animación e IA.

En tanto, la sección Locura de Medianoche apostará por el cine LGBTQ+ con títulos como “Chewing Gum” y “Two Black Boys in Paradise”.

También, pensando en el talento joven, se el XVI Rally Universitario, donde seis equipos filmarán cortos en 48 horas en locaciones reales de Guanajuato, así como el Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia, con cortos que retratan tradiciones, migración y cultura comunitaria.

Moda, industria y pensamiento crítico en el GIFF 2025

GIFF también abrirá espacio a la moda con Project Glamour y talleres de vestuario cinematográfico.

En el terreno industrial, 25 proyectos recibirán asesorías de expertos internacionales en producción, distribución y desarrollo.

Además, se ofrecerán paneles, cafés con críticos, conferencias magistrales y talleres especializados que conectan la creación artística con la tecnología y la reflexión social.