Verónica Castro y Ana Martín serán reconocidas. Foto: Cuartoscuro/UnoTV

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) 2025 informó que Verónica Castro, Ana Martín, Carlos Carrera, Rosy Ocampo y Emmanuel serán reconocidos en su edición 28, según se anunció este martes en conferencia de prensa desde la Cineteca Nacional Xoco.

La edición 28 del GIFF se realizará del 25 de julio al 4 de agosto en Guanajuato, San Miguel Allende e Irapuato donde varias estrellas recibirán homenajes y también contará con experiencias de realidad virtual y proyecciones de películas de terror en panteones, entre otras actividades.

Ana Martín será homenajeada en el GIFF 28 y se quiebra de la emoción

Durante la conferencia de prensa donde se dieron detalles del próximo festival, estuvo presente Ana Martín, quien recibirá el galardón de Plata “Más Cine” y la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM el viernes 1 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Irapuato de 20:00 a 20:30 horas.

Conmovida hasta las lágrimas, recordó sus inicios en la época de oro del cine mexicano: “Tengo 60 años de carrera y me emociona saber que sigo aquí y que el público me sigue escuchando”, expresó la actriz.

Desde el escenario del festival, Martín agradeció al público, a los medios y a todos los profesionales del medio artístico con quienes ha compartido seis décadas de carrera. “No es Ana Martín, es un equipo. Todos hacemos un equipo”, afirmó.

Reveló que su carrera comenzó de la mano de leyendas como Gabriel Figueroa y Emilio “El Indio” Fernández. También trabajó bajo la dirección de Ismael Rodríguez y Rogelio González, participando en proyectos junto a grandes figuras como Sara García y los hermanos Soler.

Durante su emotivo mensaje, Ana Martín compartió una enseñanza de su padre, el comediante Jesús Martínez “Palillo”, que ha guiado su carrera desde el inicio:

“Me dijo: ‘Ana, si te vas a dedicar a esto, al público siempre le tienes que decir la verdad. Al público lo tienes que querer, respetar, porque es el que te da de comer. Si no, retírate’”. Ana Martín

Sobre el premio, la actriz dijo que los reconcimientos internacionales son maravillosos, pero “yo soy muy mexicana… entonces ir a Guanajuato, que sea mi país, me emociona”.

En cuanto a los jóvenes y su conexión con ellos aseveró que su generación “tiene mucho que ver con ellos, les cuento muchas cosas mías y responden. Además, me gusta su música y su alegría”.

Carlos Carrera: “homenaje es algo inesperado”

Por su parte, el cineasta Carlos Carrera, que recibirá los mismos galardones que Ana Martín, mencionó que fue “totalmente inesperado”.

Carrera, uno de los directores más influyentes del cine mexicano, con películas como “El Crimen del Padre Amaro” y “Ana y Bruno”, destacó la importancia de este tipo de eventos para la industria cinematográfica.

“Este festival es muy significativo para mí. Hace tiempo que no lo frecuento tanto como quisiera, pero guardo muy buenos recuerdos. Creo que son fundamentales estos espacios para difundir el cine y a quienes lo hacen”. Carlos Carrera

El GIFF destacó al director como un “formador de nuevas generaciones y figura clave del cine contemporáneo”.

Será el viernes 25 de julio, de 19:30 a 20:00 horas, cuando Carlos Carrera reciba la Cruz de Plata GIFF y la medalla de plata Filmoteca de la UNAM

Verónica Castro y Rosy Ocampo homenajeadas por Mujeres en el Cine y la Televisión

Tanto Verónica Castro y Rosy Ocampo serán homenajeadas con La Musa y el galardón de Plata “Más Cine“, que de acuerdo con el festival destacó que “la televisión en México ha sido transformada y enriquecida por mujeres con su talento, visión y constancia han desafiado estereotipos y marcando nuevos caminos”.

Resaltan a la actriz “como una de las artistas más queridas, completas e icónicas del espectáculo, que ha destacado en la conducción de programas, telenovelas y la música por su carisma y versatibilidad”.

Durante un emotivo discurso de agradecimiento, la reconocida productora Rosy Ocampo celebró el homenaje recibido por parte de Mujeres en Cine y Televisión, destacando el valor del reconocimiento colectivo dentro de la industria audiovisual.

“Es un honor para mí que, a través de un acto muy sororo, Mujeres en Cine y Televisión hagan este reconocimiento”, expresó Ocampo visiblemente conmovida.

Además subrayó la importancia de detenerse un momento en medio del trabajo diario para valorar este tipo de gestos: “Estamos siempre tan enfocados en los proyectos que el hecho de recibir este reconocimiento de la misma comunidad es de verdad un superprivilegio”.

Por si fuera poco… ¡habrá un homenaje a Emmanuel!

El cantante Emmanuel será homenajeado por su legado musical en la sección Música + Cine, que incluirá cuatro largometrajes con miradas provocadoras al universo sonoro, como “Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt” y “Sun Ra: Do the Impossible”.

El homenaje a Emmanuel será el domingo 27 de julio a las 19:00 horas en el Teatro Juárez de la capital de Guanajuato.

Todo lo que debes saber del GIFF 2025

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF 2025) será el epicentro de homenajes, conferencias y estrenos nacionales e internacionales del 25 de julio al 4 de agosto en las ciudades de Guanajuato, San Miguel de Allende e Irapuato.

Sarah Hoch, directora del Festival, dijo en conferencia de prensa que India es el país invitado de esta edición. Además, reveló que se proyectarán 206 películas de 61 países, incluyendo 121 en competencia.